El programa Datas Saborosas contará con la participación de once restaurantes

Casa Sindo, uno de los participantes en la propuesta Daniel Alexandre

El pasado mes de noviembre, el Concello de Narón anunciaba una nueva edición de Datas Saborosas, una propuesta pensada para hacer un poco más amenas las fiestas, pero también para la promoción del sector hostelero.

En total, once restaurantes participarán ofreciendo comidas y cenas especiales en Nochebuena, Navidad, Fin de Año o Año Nuevo, tanto para disfrutar en el local como para llevar, según el establecimiento. Muchos de ellos mantienen su servicio habitual e incluyen opciones de comida para recoger, con encargas que deben realizarse con varios días de antelación y recogidas programadas los días 24 y 31 en diferentes horarios.

Algunos ofrecen platos variados, menús degustación o propuestas especiales para grupos, mientras que otros incorporan opciones caseras, alternativas veganas o sin gluten, así como platos tradicionales como lacón, salpicón, chocos, gambones, codillo y otras elaboraciones típicas de estas fechas.

En varios casos es necesario consultar sus perfiles en redes sociales para conocer los menús y detalles concretos. La mayoría de los establecimientos permanecerán cerrados los días 25 de diciembre y 1 de enero, aunque algunos abrirán en Navidad o adaptarán su horario ofreciendo únicamente servicio de comida o cenas en función de la fecha.

Esta nueva edición reúne una amplia variedad de propuestas adaptadas a los distintos días festivos, contribuyendo a dinamizar la hostelería local y ofreciendo múltiples alternativas para celebrar estas fechas en el municipio.