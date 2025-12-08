Mi cuenta

Narón

El programa Datas Saborosas contará con la participación de once restaurantes

Los locales ya aceptan encargas de cara a Nochebuena y Fin de Año

Redacción
08/12/2025 10:56
Casa Sindo, uno de los participantes en la propuesta
Casa Sindo, uno de los participantes en la propuesta
Daniel Alexandre
El pasado mes de noviembre, el Concello de Narón anunciaba una nueva edición de Datas Saborosas, una propuesta pensada para hacer un poco más amenas las fiestas, pero también para la promoción del sector hostelero.

En total, once restaurantes participarán ofreciendo comidas y cenas especiales en Nochebuena, Navidad, Fin de Año o Año Nuevo, tanto para disfrutar en el local como para llevar, según el establecimiento. Muchos de ellos mantienen su servicio habitual e incluyen opciones de comida para recoger, con encargas que deben realizarse con varios días de antelación y recogidas programadas los días 24 y 31 en diferentes horarios.

Algunos ofrecen platos variados, menús degustación o propuestas especiales para grupos, mientras que otros incorporan opciones caseras, alternativas veganas o sin gluten, así como platos tradicionales como lacón, salpicón, chocos, gambones, codillo y otras elaboraciones típicas de estas fechas.

En varios casos es necesario consultar sus perfiles en redes sociales para conocer los menús y detalles concretos. La mayoría de los establecimientos permanecerán cerrados los días 25 de diciembre y 1 de enero, aunque algunos abrirán en Navidad o adaptarán su horario ofreciendo únicamente servicio de comida o cenas en función de la fecha.

Esta nueva edición reúne una amplia variedad de propuestas adaptadas a los distintos días festivos, contribuyendo a dinamizar la hostelería local y ofreciendo múltiples alternativas para celebrar estas fechas en el municipio.

Los locales adheridos

  1. A Grella dos Avós. Estrada do Trece-O Carballo 21 (Sedes).
  2. A Serra.  Lugar do Carballo 44 (Pedroso).
  3. Casa Becerra. As Forxas 18 (San Xiao).
  4. Casa Sindo. Avda. Souto Vizoso 198.
  5. Fame Kanalla. Avda. Souto Vizoso 21.
  6. O Rincón de Trini. Estrada de Castela 735. 
  7. O Tapeo. Avda. Souto Vizoso 1. 
  8. Pizzería Juventud. Rúa Linares Rivas 30. 
  9. Salsiña. Estrada de Castela 354. 
  10. Silver.  Estrada de Castela 572.
  11. Urimare.  Praza do Colexio 4, esq, Estrada de Castela


