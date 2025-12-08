Mi cuenta

Diario de Ferrol

Narón

Celebraciones también para mascotas gracias al Concello y la Asociación Cometa

La propuesta “Pegadas de Nadal” tendrá lugar este sábado, a partir de las 17.00 horas, en A Gándara

Redacción
08/12/2025 15:23
Iria Saavedra y Mar Gómez durante la presentación del evento
Iria Saavedra y Mar Gómez durante la presentación del evento
CEDIDA
La Asociación Cometa y el Concello de Narón colaboran una vez más en favor de las mascotas y, como no podía ser de otra forma, con temática de estas fechas. “Pegadas do Nadal” llega este sábado día 13 al Pavillón da Mocidade, en A Gándara.

Con carácter benéfico –todo lo que sea recaudado durante la jornada irá destinado a la adquisición de alimentos y el apoyo económico del Centro de Recursos Solidarios (CRS) y a la protectora– el evento dará comienzo a las 17.00 horas “cun programa dirixido a todos os públicos”, como explicaron durante la presentación la concejala de Festas, Mar Gómez, y, desde la directiva de la entidad, Iria Saavedra. Ambas pusieron encima de la mesa “o valor comunitario dunha iniciativa que combina música, baile, actividades familiares con compromiso social”.

Los bailarines de All Dance Studio serán los primeros en hacer alarde del talento local y saltarán a la pista como antesala, a las 18.30 horas, de Papá Noel, que acudirá a las instalaciones con un photocall donde las familias podrán realizar sus instantáneas más festivas. Media hora más tarde será el momento de comenzar con la música, que no parará hasta última hora de la noche. En total, serán tres los grupos que amenizarán la jornada: Mos, Los hombres de Diego y Merekumbé.

Jornada en familia

Con esta propuesta se busca poder disfrutar un día en familia y, por ello, la jornada contará con mesas dulces, actividades infantiles, un espacio dedicado a las mascotas y varios sorteos a lo largo de la tarde. Con todo, las voluntarias de Cometa, que cuentan con una gran participación en cada evento que realizan, no han querido que nadie pase hambre. A partir de las 19.00 horas comenzará Tapas Solidarias, una propuesta “pensada para reforzar a recadación”.

