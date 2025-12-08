Al corazón de Londres desde Narón sin la necesidad de pisar ningún aeropuerto

El escaparate de la tienda de O Alto CEDIDA

No hay que llegar a los aeropuertos de Alvedro o Lavacolla si uno quiere, y no tiene unos días, para sentirse en el medio de la capital de Reino Unido pues, en Narón, en concreto en el centro comercial ubicado en la carretera de Castilla, hay quien ha puesto todo su empeño para transportar mágicamente a los clientes a una estampa navideña en el centro de la ciudad de Londres.

Se trata de Dulce Deco, una tienda de chuches que “no deja de recibir piropos” explica Cristina Flores, gerente del local y encargada de llevar a cabo, junto con una de sus empleadas, el proceso decorativo.

Ellas apuestan por volver a una forma de vida en la que no se dependa tanto de las grandes plataformas de internet, sino que se decantan por algo más personal, “realizando todo a mano, personalizado y al gusto del cliente”, explican. “En un mundo en el que todo se compra por Amazon y lo tienes en la puerta de tu casa al día siguiente, o en el que los duendes y renos decorativos vienen de China, el hecho de complicarse la vida saliendo al monte a coger las ramas naturales y realizar artesanalmente cada detalle parece que es de otro siglo”, comenta.

Aseguran que, a pesar de las “horas extra” que han tenido que hacer para poder dejar la entrada del negocio con la mejor fachada posible “no nos importa trabajar a destajo o deshora, e incluso los fines de semana, porque lo hacemos con pasión y gusto”.

Mientras tanto, no para la actividad en el comercio, que se encuentra inmerso en la realización de mesas dulces y decoraciones personalizadas, como ya es costumbre pero, en estas fechas además, presumen de ingenio y han puesto a disposición de la clientela regalos más que dulces y completamente personalizados y que cuentan con una entrega realmente especial, ya que la encargada de dejarlos en la puerta de cada casa es nada menos que “la mismísima elfa Bolacha”.

"Abrir esta tienda y verla así, llena de iusión y de familias disfrutando, es incluso mejor de lo que imaginaba", asegura Flores. "La magia navideña tiene este año un nuevo hogar, y ese es Dulce Deco", dice la gerente, quien siempre soñó "con recrear aquellos escaparates navideños que veía de pequeña en la películas".