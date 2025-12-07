Del CPR Santiago Apóstol al Pazo da Cultura: el viaje creativo de Fernando Tato

El director Fernando Tato en el “making of” del cortometraje Román Sanín

A Fernando Tato no hay disciplina artística que se le resista por mucho que confiese que la escultura no es lo suyo. Con un nuevo EP a punto de salir y una película en proceso, entre guiones y ensayos, llega el miércoles a Narón, su casa, con “Adeus, Berta”, un cortometraje en el que se trata uno de los “grandes temas” del mundo: la familia.

“Es un punto recurrente en lo que yo escribo, hay algo ahí de lo que me apetece hablar, y más desde diferentes puntos de vista”, explica el director y actor. A sabiendas de que ya de por sí la familia es un eje complejo, suma, además, un trasfondo en el que entra la drogodependencia. “El telón de fondo me pareció interesante porque yo pertenezco a una generación en la que vivimos la problemática con la heroína. Era tremendo, y creo que hay que hablar de ello, pero no de forma romántica, como en ocasiones se trata el narcotráfico”, asevera.

Ubicada en A Pobra do Caramiñal, esta obra, que pronto pasará a ser largometraje, reúne a dos hermanas, una en desintoxicación, para elegir la ropa del funeral de su madre. Una sinopsis que ha suscitado curiosidad, sin duda, y que además permite opción a réplica, pues, como pasará este miércoles a las 20.00 horas en el Pazo da Cultura, las proyecciones que realiza Tato guardan un espacio para el coloquio. “Es muy interesante recibir feedback de todos los que están presentes y que la acaban de ver. Cuando haces un corto o una peli, te pasas años trabajando, lo ves 300 veces y, al final, acaba siendo una extensión de ti. Es muy enriquecedor cuando lo ve gente que no tiene nada que ver con la industria”.

En este sentido, además, cabe destacar que se trata de un corto “que no tiene un final evidente”, lo que, como Tato confiesa, provoca que sea “muy interesante ver las reacciones”. “Personalmente, como director, me gusta dejar una puerta para que el espectador interprete. No me gusta darlo todo masticado”.

A futuro

“Actor, director, guionista, músico y caótico neutral”, así se define el naronés, aludiendo a un “caos inherente dentro del que hago muchas cosas y me funciona”, comenta entre risas.

Por ende, no es de extrañar que en el horizonte ya se vislumbren nuevas creaciones además de las ya mencionadas. Avanza que con la productora que dirige con Alba Gallego y Adrián Castiñeiras, Kraken Media, “tenemos un montón de proyectos y cada uno está en una etapa distinta. Mañana [por hoy] voy a grabar un videoclip y a la vez estamos llevando este corto a película”.

Y entre todo este entresijo de focos, cámaras y claquetas, hay hueco para su comarca, pues resulta que sus próximas protagonistas serán las mariscadoras de Cedeira “y todo el conflicto social que hubo en la década de los 90”.

Mientras esto llega, “todo a su debido tiempo”, es el momento de hacer una parada de avituallamiento en el mejor sitio posible, que es su casa. Ahí comenzó, desde bien pequeño, a gestarse una creatividad que no entiende de límites, en concreto en el CPR Santiago Apóstol, de donde “recuerdo perfectamente las broncas de los profesores desde muy pequeño porque no paraba de pintar en las mesas. Siempre estaba dibujando”, comenta entre risas, echando la vista atrás. “Luego empecé a leer compulsivamente y, poco a poco, fue llegando lo demás”.

A unos días de volver a aterrizar en su localidad natal, el artista confiesa que “tengo ganas de volver a Narón. Tengo ahí a gente de toda la vida que, de otra forma, es más complicado que puedan ver este corto en pantalla grande. No hay presión porque la producción lleva bastante tiempo rodando, pero lo que sí que hay, sin duda alguna además, es mucha emoción”.