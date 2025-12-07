Mi cuenta

Diario de Ferrol

Narón

El Concello de Narón descubre una programación para diciembre pensada para todas las edades

Teatro, motos, musicales o informática son alguna de las propuestas que se abren al público

Redacción
07/12/2025 14:34
Un instante del encendido del pasado viernes
Un instante del encendido del pasado viernes
Daniel Alexandre
El pasado viernes se encendían las luces en San José de Piñeiros y el municipio daba la bienvenida a la Navidad. Esta era una de las más de 20 propuestas que el Concello presentó para estas fechas que, como destacó la concejala de Promoción Económica, Olga Ameneiro, son “unha oportunidade para apoiar o comercio de proximidade e atraer actividade aos barrios, por iso deseñamos unha programación que anime a saír á rúa e a gozar de Narón”.

El listón quedó muy alto después de la gran participación del día 5, teniendo que esperar hasta el 18 para ver si se iguala. La siguiente actividad que propone el Ayuntamiento será en el Pazo da Cultura con la música gospel de “Michael Jackson Happy Days” –aunque durante esta semana se podrá disfrutar también de las galas de Amei y CompArte, así como del concierto de Xabier Díaz– , una propuesta que ya cuenta con más del 70% de localidades vendidas.

Continúa la actividad, en esta ocasión con los amantes del motor como protagonistas. Fojeteiros convoca para el día 20 en la plaza da Igualdade, en A Gándara, la XV Xornada Moteira Solidaria, con una salida a las 16.30 horas. Durante este evento se habilitará un espacio para la recogida de ropa, juguetes y alimentos no perecederos en favor del Centro de Recursos Solidarios de Narón, campaña que está activa actualmente en varios establecimientos del municipio.

Los más jóvenes

Para los más jóvenes de la localidad se ha reservado la Casa da Mocidade, donde a partir de el día 19 se llevará a cabo el programa “NadalXove”, que aúna espacios creativos y de convivencia con actividades lúdico-educativas. Paralelamente, además, tendrá lugar Narón LAB, una propuesta centrada en el ámbito tecnológico que contempla desde actividades de robótica hasta programación.

Las actividades estarán disponibles en horario de tarde

La Casa da Mocidade acogerá unas navidades pensadas para los más jóvenes de Narón

Más información

El Centro de Interpretación dos Muíños Industriais de Xuvia también se suma a estas iniciativas con “Rumbo ao Oriente” –desde el viernes 26 al domingo 29–, donde los participantes podrán diseñar e ilustrar sus propia carta a los Reyes. La reserva se puede formalizar en la página web del museo.

Finalizará el año con la propuesta “Ohana: El musical original de Lilo y Stich”, con más de la mitad de los abonos ya vendidos, el concierto de Fin de Año de Sementeira y el Festival Internacional de Ilusionismo que, en su totalidad, tendrán lugar en el Pazo da Cultura.

Ibán Santalla, durante la presentación de la propuesta

Narón Lab, una propuesta del Concello para conectar “tecnoloxía e identidade local”

Más información

Por último, en la plaza de Galicia, el tradicional Concerto de Panxoliñas reunirá a las corales O Chirlateiro y Amistade, de O Couto, y Areosa, de Piñeiros.

