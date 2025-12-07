Mi cuenta

Narón

Dos detenidos en Fene por varios robos en gasolineras

A los sospechosos se les atribuyen otros tres delitos en Neda y Narón

Redacción
07/12/2025 10:53
Objetos interceptados durante la detención
Objetos interceptados durante la detención
CEDIDA
Un hombre y una mujer han sido detenidos por la Guardia Civil de Fene, en colaboración con el cuerpo de As Pontes, acusados presuntamente de 4 delitos de robo con fuerza. De hecho, los agentes, que se encontraban en un servicio preventivo, interceptaron a ambos en el término municipal de Neda, en concreto en la gasolinera de O Puntal, perpetrando otro robo con fuerza.

Durante la actuación, los profesionales constataron que la descripción física de los sospechosos de un robo en A Mourela, perpetrado media hora antes, coincidía con las características físicas de estos dos individuos, quienes también son, presuntamente, autores de otros dos delitos en Narón.

Durante la inspección del vehículo que utilizaban, los agentes de ambas unidades localizaron las herramientas y linternas empleadas en los hechos delictivos, además de dinero en efectivo fraccionado y otros objetos cuya procedencia se investiga, ya que estas personas no pudieron justificarla.

La Guardia Civil arrestó al hombre y a la mujer como presuntos responsables de estos cuatro delitos de robo con fuerza e intervino todos los efectos hallados.

La investigación permanece abierta ante la posibilidad de que estén implicados en otros hechos similares, como el registrado en la gasolinera del polígono industrial de Vilar do Colo, en el municipio de Fene.

