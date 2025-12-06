Mi cuenta

Diario de Ferrol

Narón

Una lavadora, un microondas y un limpiaparabrisas para hacer un belén en Narón

Con más de 35 años, el legado de "Juanito de Tranvías" sigue siendo todo un reclamo que, como pueden, van manteniendo sus amigos

Eva Mazás Arnoso
Eva Mazás Arnoso
06/12/2025 16:06
Oroso y Suárez junto con la creación de su amigo Juan
Oroso y Suárez junto con la creación de su amigo Juan
Daniel Alexandre
Entre las décadas de los años 80 y 90, Juan González demostró  un gran ingenio. Mientras realizaba con “buxo” el escudo de Narón y el de Galicia en lo que ahora es la avenida de A Solaina, iba recogiendo todas las piezas necesarias para armar su propio belén móvil que, a día de hoy, mantienen vivo sus vecinos, los de “puerta con puerta”.

Entre las figuras que se pueden ver en el legado de “Juanito el de Tranvías” hay un sinfín de propuestas. Desde una mujer que amasa pan hasta un molino de harina, pasando por un estanque hecho a raíz de un fregadero y que tiene peces de verdad “a los que venimos a dar de comer todos los días del año”, comenta entre risas Javier Oroso, quien es, ahora, responsable de este montaje. Pero, a pesar de semejante despliegue, lo que más llama la atención es lo de dentro, puesto que para que las figuras se muevan, su creador hizo alarde de su ingenio. Las figuras de los Reyes Magos, por ejemplo, están impulsadas por un limpiaparabrisas y las de la panadera, como es el caso de la mayoría, por una máquina de coser antigua. Puede que este sea el primer belén con piezas de lavadora integradas y que, hasta hace poco, se movía gracias a energía cinética creada a través de un motor de microondas.

“Juan trabajaba de noche y por las mañanas hacía carteles, pintaba... era un manitas. Cuando se acabó de construir la zona, la caseta de ventas se cedió al Concello y le dejaron montar ahí el belén. Iba y venía con todo tipo de cosas, y es que no paraba quieto”, comentan sus amigos entre risas.

Hace, aproximadamente, dos décadas del fallecimiento del artífice y sus compañeros no dudaron en echarse su herencia a la espalda. “Fuimos nosotros quien pedimos las llaves a su familia para poder abrir y la asociación de vecinos vino a echar una mano. Se preparó todo de nuevo, se arreglaron cosas y se incorporaron elementos”, recuerda Oroso, que explica que “después la entidad quedó desierta y lo cogí yo”.

Y a pesar del esfuerzo realizado durante estos últimos 20 años  para continuar con una tradición única de A Solaina, el miedo está ahí, porque “no hay mucha implicación de gente joven, de 40 o 50 años, y nosotros no vamos a estar siempre”.

La propuesta abre de 10.00 a 22.00 horas todos los días

El Concello pone en valor el legado de “Juanito” abriendo su Belén mecanizado

Más información

Junto con “los de toda la vida” van haciendo lo posible para que el belén se pueda disfrutar de lunes a domingo en horario ininterrumpido –entre las 10.00 y las 22.00 horas–. “Ahora, como yo estoy algo mal, viene por ejemplo Manolo, que se mete debajo de la estructura para arreglar los cables”, explica este vecino que, a pesar de no ser oriundo de Narón, siente el municipio como suyo.

Nacido en Xermade, llegó al barrio con sus padres y recuerdan que “la única calle que estaba asfaltada era la de Reyes Católicos”. Sin embargo, hace referencia a otros “valores”, puesto que “los que éramos más jóvenes, unos con otros, empezamos a hacer un poco de barrio, cosa que ahora creo que no pasa tanto. Quizá los culpables también somos los mayores, que no le hemos inculcado a los jóvenes que vinieran”, reflexiona junto a Luis Suárez, otro de los implicados.

“Seguimos siendo los mismos, pero cada vez somos más mayores”, comenta este dúo que, con los brazos abiertos, invita a locales y visitantes a disfrutar del que puede que sea el único belén que ya cuenta con electrodomésticos modernos.

