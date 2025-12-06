Mi cuenta

Diario de Ferrol

Narón

Un accidente de tráfico y una mujer atrapada movilizan a los bomberos de Narón

Las intervenciones tuvieron lugar en O Val y en Santa Icía

Redacción
06/12/2025 12:32
El accidente de O Val se saldó sin ningún herido
El accidente de O Val se saldó sin ningún herido
CEDIDA
Los profesionales del Speis acudieron durante la madrugada de este viernes hasta la parroquia de O Val después de que el 112 remitiera una alerta de un coche volcado en la AC-116. A la llegada de los bomberos, en torno a las 00.20 horas, el vehículo cortaba ambos carriles de la calzada con los dos ocupantes ya fuera.

Ambos fueron atendidos por el 061 y trasladados al centro hospitalario de referencia por prevención. Las familias han asegurado que ambos se encuentran fuera de peligro y en sus respectivos domicilios. 

El operativo finalizó en torno a las 2.00, después de que el cuerpo realizara tareas de control de derrames con espuma y una posterior limpieza de la carretera. Se desplegaron en la zona, asimismo, agentes de la Guardia Civil.

Alerta de un familiar

Ya a primera hora de este sábado, en concreto a las 8.20 horas, los bomberos volvían a actuar en la calle Cristóbal Colón después de una alerta particular. Explican que fue la sobrina de una mujer de 92 años la que realizó la llamada al no poder abrir la puerta del domicilio de su tía. 

Intervención en el barrio de A Solaina
Intervención en el barrio de A Solaina
CEDIDA

Tras comprobar que la puerta estaba cerrada con llave, el Speis accedió por una ventana, encontrando a la anciana tirada en el suelo. Acto seguido, con la colaboración de la Policía Local y el 061, se dio acceso a los medios sanitarios para el control de la mujer. 

