Narón

Sesiones con más de 350 asistentes en el último ciclo del Cineclube Serie B

El Pazo da Cultura acogió las cinco proyecciones, que continúan el día 10 con “Adeus, Berta” de Fernando Tato

Eva Mazás Arnoso
Eva Mazás Arnoso
05/12/2025 15:08
Instantes previos a la proyección de “Coco”
Instantes previos a la proyección de “Coco”
CEDIDA
El Pazo da Cultura de Narón acogió el pasado miércoles día 3 la última de las proyecciones enmarcadas en una convocatoria organizada por el Cineclube Serie B, en colaboración con el Concello de Narón, el Padroado de Cultura de Narón, la Federación de Cineclubes de Galicia (Feciga) y la Xunta y que, en esta convocatoria, tenía como protagonista las relaciones familiares.

Entre la exploración de lazos afectivos, infancia, divorcios o acogidas, el público disfrutó de títulos como Los Tenenbaum (Wes Anderson, 2001), Lady Bird (Greta Gerwig, 2017), Aftersun (Charlotte Wells, 2022) y Verano 1993 (Carla Simón, 2017), obras, todas ellas, multipremiadas, y que consiguieron un gran éxito en el momento de su estreno.

“Estamos muy contentos con la respuesta del público este año; en los dos ciclos de cine hemos mantenido una audiencia fiel cada miércoles, oscilando entre 35 y 50 asistentes cada sesión”, explican desde el Cineclube, añadiendo que “muchas personas nos han felicitado por la elección de las películas al terminar la proyección, o nos han preguntado por otros films similares que pudiéramos recomendarles... Ese es el mayor premio que podíamos tener, conseguir que estas películas calaran en el público como calaron en nosotros, y provocar un debate posterior en los espectadores sobre lo que han visto”.

Pero además de esta propuesta que, claramente, deja un gran sabor de boca, hay que destacar la cita especial celebrada para los más pequeños de la casa con motivo de Samaín, donde “batimos nuestro récord”. Un total de 350 naroneses y naronesas, aunque también vecinos de otros municipios, acudieron al Pazo para la proyección de “Coco”.

Cine “para rato”

Y aunque este éxito ya sea, por sí solo, digno de destacar, desde la asociación hacen “un llamamiento muy especial”, y es que las propuestas culturales tendrán continuidad durante la próxima semana gracias al cortometraje “Adeus, Berta”, una pieza del actor y director naronés Fernando Tato y que, además, ofrecerá un coloquio con el público, acompañado de los productores Alba Gallego y Adrián Castiñeiras.

Asimismo, el domingo 14 también tendrá cabida la gran pantalla, pero en esta ocasión en el Centro Cívico de Sedes. Este será el punto de encuentro, en colaboración con la asociación cultural Vai rañala meu!, para todos aquellos que quieran disfrutar de “Antes de nós” –a partir de las 18.00 horas–, un proyecto bajo la dirección de Ángeles Huerta que profundiza en la vida de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao.

“Aún no podemos anunciar nada concreto, pero para 2026 estamos planeando tres nuevos ciclos de cine, el primero de ellos en febrero, y dos proyecciones especiales: una orientada al público infantil en otoño con motivo del Samaín, y otra con la que celebraremos nuestra proyección número 50... ¡Por suerte, tenemos cine para rato!”, avanzan desde la directiva del Cineclube Serie B.

