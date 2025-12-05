Pugna entre el PP y TEGA en Narón por la situación “de completo abandono” en el pabellón de As Lagoas

Las instalaciones se someterán a un cambio estructural Emilio Cortizas

El Partido Popular de Narón, con Germán Castrillón como portavoz, arremetió contra el gobierno de TEGA por el “total estado de abandono que presenta el pabellón de As Lagoas”.

Desde la agrupación aseguran que “se observan filtraciones de agua que podrían provocar daños estructurales, paredes sucias y sin pintar, zonas que presentan riesgo de contaminación bacteriológica, rodapiés deteriorados y sanitarios rotos, sin tapa y cuya higiene es claramente insuficiente”, condenó Castrillón, que, a su vez, recordó que hace “ya medio año, el 26 de junio, los populares trasladaron esta situación a la corporación”.

En este mismo mes, de hecho, fue cuando se aprobó en sesión plenaria una inversión superior a los 90.000 euros para la realización de diversas obras, “pero todo fueron promesas que se cayeron en un cajón vacío. ¿Sabéis cuál es la realidad a día de hoy? Que no han hecho nada. El pabellón sigue exactamente igual, año tras año, en un estado de abandono alarmante que afecta a todas las personas que quieren desarrollar ahí su actividad deportiva”, explicó el portavoz municipal.

Desde la bancada popular condenan la situación y la consideran “inaceptable”, puesto que “el deporte de Narón merece instalaciones dignas y seguras”. El inmueble necesita una rehabilitación integral y la necesita ahora”. Inciden, además, en que a este complejo acuden “cada día niños, jóvenes y adultos, pero presenta un total estado de abandono”.

La respuesta

Ante esta situación, desde la concejalía de Deportes, con el edil Ibán Santalla a la cabeza, aseguran que, con estas declaraciones, los populares caen en una “completa demagoxia política”.

Explica, en este sentido, que este pabellón “leva unha inversión que ronda os 90.000 euros que foi aprobada en pleno cos votos do PP en contra e agora pide que se execute. Esa obra vai nos orzamentos do Concello, no capítulo número seis, que está activo a partir de hoxe [por ayer]. Durante a semana que vén empezaremos coas licitacións das diferentes execucións en materia de deportes”, asegura

En esta línea, el responsable del área critica las comunicaciones de los populares, asegurando que “eles manexan a información sen saber cando se vai a empezar a contratar. Queda moi bonito facer declaracións sobre o mal estado da infraestructura, xusto uns días antes de que comece este proceso”.

En relación con las mejoras proyectadas, como avanzó el concejal, se encuentra “unha canalización ao redor do pavillón para recoller as augas, a reparación das baixantes e os canos, pero tamén dunha zona do teito para evitar filtracións –cabe recordar que a principios de este año, debido a las lluvias, hubo que suspender varios partidos en las instalaciones–. Por último, está contemplada a creación dunhas novas gradas que ampliarán a capacidade de público do recinto”.

“Esto xa estaba plantexado, aínda que si que hai unha demora nos tempos”, recoñece. Sin embargo, cuestiona a los de Castrillón por su negativa en el pleno, porque “non ven a nada que pregunten, a estas alturas, por unas obras polas que votaron en contra”, sentencia el también coordinador local de Terra Galega