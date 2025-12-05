Mi cuenta

Diario de Ferrol

Narón

Narón encendió la Navidad en Piñeiros y la propagó por todo el concello

Papá Noel visitó los jardines de la residencia San José y se sirvió una chocolatada

Redacción
05/12/2025 23:52
Piñeiros encendido Navidad de Narón
Encendido de la  Navidad de Narón
Daniel Alexandre
Los viernes son, sin duda alguna, uno de los días más esperados por muchos cada semana, pero, si cabe, este fue más especial todavía. No es de extrañar, puesto que los jardines de la residencia San José de Piñeiros, como ya es tradicional en Narón, acogieron el encendido de luces de Navidad, una cita que continúa siendo un imprescindible en los calendarios de los vecinos y vecinas de la localidad que, a pesar del frío, no dudaron en ataviarse con plumíferos y paraguas para acudir a semejante cita. 

La alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, encargada de apretar el pulsador, agradeció la participación de todo el vecindario presente y la colaboración de la religiosa que dirige el centro recordando que el encendido pretende ser un encuentro intergeneracional, en el que “as persoas maiores poden gozar en primeira liña dun momento que identifica o Nadal no noso concello”. 

Piñeiros encendido Navidad de Narón
La alcaldesa encendió el alumbrado
Daniel Alexandre

Tras sus palabras, el Grupo de Cantos de Taberna y las Canciones de Animación de los Centros Socioculturales asumieron el protagonismo. Las piezas tradicionales, interpretadas a pocos metros de las ventanas de la residencia, convirtieron la música en una especie de visita colectiva a los mayores que seguían el directo desde dentro de la residencia.

Caras de estupor y ojos que apuntaban hacia arriba hicieron que alguno tardara en darse cuenta de que se había colado en este punto un gran conocido de estas festividades.

 El mismísimo Papá Noel acudió a esta convocatoria en automóvil para conocer de primera mano cuáles son las peticiones de cara a la ajetreada jornada nocturna de Nochebuena. Con todo, el buen sabor de boca fue mejorado por una chocolatada popular que, sin duda, no entendió de franjas de edad y que alegró todos los paladares. Pequeños y mayores se entremezclaron en los jardines, dándole la bienvenida a los festejos que continuarán con una extensa programación hasta bien entrado enero. 

Piñeiros encendido Navidad de Narón
Papá Noel visitó a los niños
Daniel Alexandre

Justo después del encendido del árbol, se activó también el resto de la ornamentación repartida por los barrios de Narón: arcos de luz en A Solaina, Santa Icía o la carretera de Cedeira; el paraguas luminoso de la plaza de A Gándara; motivos 3D en Freixeiro y Xuvia; y distintos elementos decorativos hasta completar cerca de 300 instalaciones.

 La inversión, próxima los 119.000 euros, mantiene la apuesta por una iluminación amplia y repartida, que identifica la Navidad de Narón más allá del casco urbano, distribuido por todas las parroquias. 

 

Una de las atracciones que hará las delicias de los menores naroneses y visitantes durante esta fechas será el tren turístico municipal, una propuesta que se mantendrá en funcionamiento los días 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre, así como el 2, 3 y 4 de enero. Desde el Ayuntamiento avanzan que el trayecto dará comienzo en la plaza del Concello de Xuvia –entre las 12.00 y las 13.00 horas–. Durante las tardes, el recorrido tendrá inicio en el barrio de A Gándara y habrá un total de 5 frecuencias –cada hora a partir de las 16.00– . 

