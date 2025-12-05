El Concello pone en valor el legado de “Juanito” abriendo su Belén mecanizado

La propuesta abre de 10.00 a 22.00 horas todos los días CEDIDA

Coincidiendo con el encendido de luces en la residencia de San José de Piñeiros, el Concello de Narón abre este viernes al público el Belén mecanizado de A Solaina, una de las “citas máis tradicionais do Nadal” en el municipio que, a su vez, fue el legado de Juanito, “o veciño que durante anos traballou en tranvías e que deixou como herdanza esta montaxe tan singular”, explican desde el gobierno de TEGA.

Dentro de esta propuesta, que destaca por el movimiento de las figuras, se puede encontrar a los Reyes Magos sobre sus camellos, un molino en pleno funcionamiento y varias escenas tradicionales. Asimismo, destaca un estanque que incluye peces de colores, uno de los puntos que, como explican desde la gestión de esta actividad —que es de carácter vecinal—, “adoita chamar a atención das nenas e nenos” que acuden al recinto.

En A Solaina, el Concello ha colocado una estrella que señala la entrada en este Belén y que, como recuerdan desde la administración pública, estará disponible todos los días de la semana. El horario será ininterrumpido hasta el próximo 7 de enero, pudiendo disfrutarse entre las 10.00 y las 22.00 horas.

Desde el gobierno de Terra Galega invitan a la participación y la puesta en valor de este legado municipal.