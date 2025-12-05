Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

Culminan las jornadas de sensibilización para el alumnado del CPR Santiago Apóstol

Entre las propuestas destaca una gincana inclusiva en silla de ruedas

Redacción
05/12/2025 15:00
Un momento de la última actividad celebra ayer
Un momento de la última actividad celebra ayer
Emilio Cortizas
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

Este viernes finalizó en el CPR Santiago Apóstol de Narón una semana dedicada a la inclusión después de que el pasado 3 de diciembre se conmemorase el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Los estudiantes, tanto de Primaria como Secundaria, llevaron a cabo diferentes actividades y retos que les permitieron conocer en primera persona cuál es la realidad de las personas que tienen una diversidad funcional. Entre las propuestas destaca una gincana inclusiva en la que “los niños y niñas experimentan un circuito en silla de ruedas, donde deben sortear rampas, curvas, desniveles y obstáculos similares a los de la calle”, explican desde el centro.

También se llevaron a cabo diversos juegos sensoriales a ciegas que permitieron “ponerse en la piel de compañeros y compañeras con dificultades en el área del lenguaje y actividades motrices que requieren cooperación y comunicación basada en el respeto”.

El profesorado encargado explicó que la idea principal era promover que “la empatía se aprende viviéndola. Queremos que nuestro alumnado entienda que la diversidad es un valor y que la accesibilidad es un derecho, no un favor”, al tiempo que se reafirma el compromiso por la defensa de la diversidad.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Instantes previos a la proyección de “Coco”

Sesiones con más de 350 asistentes en el último ciclo del Cineclube Serie B
Eva Mazás Arnoso
La propuesta abre de 10.00 a 22.00 horas todos los días

El Concello pone en valor el legado de “Juanito” abriendo su Belén mecanizado
Redacción
Las instalaciones se someterán a un cambio estructural

Pugna entre el PP y TEGA en Narón por la situación “de completo abandono” en el pabellón de As Lagoas
Eva Mazás Arnoso
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec

Canarias-Madrid-A Malata, el Baxi Ferrol para de nuevo en casa
Miriam Tembrás