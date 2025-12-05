Culminan las jornadas de sensibilización para el alumnado del CPR Santiago Apóstol

Un momento de la última actividad celebra ayer Emilio Cortizas

Este viernes finalizó en el CPR Santiago Apóstol de Narón una semana dedicada a la inclusión después de que el pasado 3 de diciembre se conmemorase el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Los estudiantes, tanto de Primaria como Secundaria, llevaron a cabo diferentes actividades y retos que les permitieron conocer en primera persona cuál es la realidad de las personas que tienen una diversidad funcional. Entre las propuestas destaca una gincana inclusiva en la que “los niños y niñas experimentan un circuito en silla de ruedas, donde deben sortear rampas, curvas, desniveles y obstáculos similares a los de la calle”, explican desde el centro.

También se llevaron a cabo diversos juegos sensoriales a ciegas que permitieron “ponerse en la piel de compañeros y compañeras con dificultades en el área del lenguaje y actividades motrices que requieren cooperación y comunicación basada en el respeto”.

El profesorado encargado explicó que la idea principal era promover que “la empatía se aprende viviéndola. Queremos que nuestro alumnado entienda que la diversidad es un valor y que la accesibilidad es un derecho, no un favor”, al tiempo que se reafirma el compromiso por la defensa de la diversidad.