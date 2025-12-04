Mi cuenta

Diario de Ferrol

Suceso

Trasladado al hospital un vecino de Narón tras ser atropellado en la carretera de Castilla

El accidente se registró este mediodía en el paso de peatones de la avenida Souto Vizoso

J. Guzmán
J. Guzmán
04/12/2025 14:08
Tras recibir una asistencia inicial, el joven fue trasladado al Arquitecto Marcide
Tras recibir una asistencia inicial, el joven fue trasladado al Arquitecto Marcide
Emilio Cortizas
Un joven de 28 años tuvo que ser trasladado al mediodía de hoy jueves al centro hospitalario de referencia tras ser atropellado mientras cruzaba la calle en un paso de peatones de Narón. Según detallaron tanto el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112 como fuentes municipales, el incidente se registró en torno a las 12.05 horas en la intersección de la carretera de Castilla con la avenida Souto Vizoso.

El accidente, relató el Concello, aconteció cuando una furgoneta se incorporó desde esta última vía en dirección a Ferrol, arrollando al joven mientras este atravesaba la calle. Afortunadamente, el impacto fue reducido y, por ello, únicamente resultó herido leve.

Así, un particular alertó directamente a la Policía Local del incidente, que a su vez avisó al Centro Integrado del mismo mientras se personaba en el lugar. Desde el 112, igualmente, se movilizó una ambulancia medicalizada de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, cuyo personal, tras realizar una asistencia inicial en el punto, trasladó al herido al hospital Arquitecto Marcide de Ferrol.

