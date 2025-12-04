Mi cuenta

Diario de Ferrol

Narón

Narón busca pajes para la Cabalgata de Reyes

El sorteo para la asignación se hará el día 12 

Redacción
04/12/2025 15:39
Un instante del pasacalles del año pasado
Un instante del pasacalles del año pasado
Daniel Alexandre
A partir de las 8.30 horas de este viernes, el Concello habilita la inscripción en la Cabalgata de Reyes de 2026, tanto para grupos –con un adulto y hasta tres menores entre 3 y 12 años– como para los pajes –para menores entre 11 y 16 años–.

El proceso estará abierto hasta el jueves 11 a las 13.30 horas y, en total, se ofertarán 36 plazas en la primera de las modalidades anteriormente mencionadas, y 9 para la segunda, “ás que se engadirán tamén varias prazas de reserva que permitirán cubrir posibles baixas de última hora”, explican desde el Concello.

Todos aquellos interesados podrán presentar sus solicitudes a través del registro municipal o la sede electrónica y la asignación, que será por sorteo, se realizará el viernes 12 de diciembre a las 12.00 horas en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, con un acto abierto al público.

Desde el ejecutivo local remarcan que “a participación cidadá é clave para manter o espírito desta celebración, que cada ano reúne a centos de familias e contribúe a encher de ambiente festivo as rúas de Narón”.

Con todo, desde el ejecutivo de TEGA animan a todos los vecinos y vecinas interesados a inscribirse y formar parte de la tradición, pero también a tomar las calles el día 6 y disfrutar de la propuesta

