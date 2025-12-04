La Casa da Mocidade acogerá unas navidades pensadas para los más jóvenes de Narón

Las actividades estarán disponibles en horario de tarde Emilio Cortizas

La Casa da Mocidade, en el barrio de A Gándara, acogerá una nueva edición de Nadal Xove que, este año, tendrá lugar entre el 19 y el 27 de diciembre en horario de tarde, entre las 17.00 y las 21.00 horas.

Dirigido a menores entre los 12 y los 16 años, el objetivo principal de esta propuesta es reforzar la oferta municipal para esta franja de edad, como indicó el edil de Mocidade, Ibán Santalla que, además, remarcó la importancia de “crear un espazo durante o Nadal onde reforzar vínculos e participar en actividades que realmente lles resulten enriquecedoras”.

En lo relativo a las actividades, se combinan todo tipo de propuestas para “favorecer a creatividade, a convivencia e o traballo en equipo”. Así, se desarrollarán juegos de rol, lettering, fotografía, torneos deportivos o zonas abiertas de juego comunitario entre otras cuestiones, sin dejar de lado la vertiente educativa.

De hecho, esta fue una de las partes que más destacó el concejal, asegurando que “ademais de pasalo ben, buscamos que estes días sirvan para reforzar o respecto á diversidade, a importancia dunha vida saudable e aparticipación social entre iguais”.

Todos aquellos interesados en tomar parte en esta propuesta podrán acceder de forma libre a la “zona gaming” de las instalaciones, mientras que para los diversos talleres programados habrá que inscribirse previamente a través de internet.

Cabe recodar que la totalidad de la programación es de carácter gratuito, y que, como explicó Santalla, “o Nadal Xove está pensado para responder ao que nos piden: espazos seguros,dinámicos e nos que poidan expresarse. Queremos que a Casa da Mocidadevolva ser o seu lugar de referencia nestas datas", concluyó el edil.