Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

La AVV de Piñeiros lamenta que se la “aparte” del encendido navideño de Narón

En la tarde de este viernes se ilumina el árbol de la residencia San José, que anuncia la Navidad

Redacción
04/12/2025 22:29
Una edición pasada del acto de encendido navideño
Una edición pasada del acto de encendido navideño
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

La AVV de Piñeiros empezó hace 20 años la tradición de inaugurar las luces navideñas de Narón, en colaboración con la residencia San José, una costumbre que continúa vigente, aunque sea el Concello quien haya tomado el relevo de la organización. 

Es precisamente esta cuestión la que denuncian desde la entidad vecinal apuntando que ellos siempre invitaron a la corporación hasta que el año pasado “por sorpresa” se les comunicó que el Concello ya no disponía de presupuesto para colaborar y que sería la administración local la que se encargase del castañero. 

La AVV decidió no asistir “porque nos pareció un acto de desprecio hacia nuestro trabajo de años”. Al acto de la tarde de este viernes –a las 18.30 horas se enciende la Navidad en Narón, animada por cantos de taberna y degustación de chocolate en los jardines de la residencia San José–, apuntan, con más presupuesto, ya ni se ha invitado a la entidad.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Una de las dos mesas redondas con especialistas

DF aborda las expectativas de los sectores de la defensa y el aeroespacio
X. Fandiño
Instantánea de la mesa redonda celebrada esta tarde en el Edificio de sindicatos

El programa “España en libertad. 50 años” llega a su fin con una mesa redonda en la ciudad naval
Redacción
El Juzgado de Instrucción número 6 fue el responsable de este procedimiento

El Juzgado de Ferrol declara nulas, por primera vez en Galicia, dos sentencias del franquismo
Redacción
Momento del acto de encendido de luces celebrado ayer en Marmancón

Ferrol completa su decoración navideña con el encendido de las luces en el rural
Redacción