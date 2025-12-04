La AVV de Piñeiros lamenta que se la “aparte” del encendido navideño de Narón

Una edición pasada del acto de encendido navideño Cedida

La AVV de Piñeiros empezó hace 20 años la tradición de inaugurar las luces navideñas de Narón, en colaboración con la residencia San José, una costumbre que continúa vigente, aunque sea el Concello quien haya tomado el relevo de la organización.

Es precisamente esta cuestión la que denuncian desde la entidad vecinal apuntando que ellos siempre invitaron a la corporación hasta que el año pasado “por sorpresa” se les comunicó que el Concello ya no disponía de presupuesto para colaborar y que sería la administración local la que se encargase del castañero.

La AVV decidió no asistir “porque nos pareció un acto de desprecio hacia nuestro trabajo de años”. Al acto de la tarde de este viernes –a las 18.30 horas se enciende la Navidad en Narón, animada por cantos de taberna y degustación de chocolate en los jardines de la residencia San José–, apuntan, con más presupuesto, ya ni se ha invitado a la entidad.