El lado mas “punk” de los villancicos: la edición invernal de Trasankos Rock

Un instante del evento celebrado en junio Daniel Alexandre

“¿Quién dijo miedo?”, comentan entre risas desde la organización del Trasankos Rock, “el frío, aquí, nunca fue un problema” y, por ello, este festival que nació durante el verano de 2025 ahora también tiene su propia temporada “otoño-invierno”.

El evento se prepara para tomar la plaza de Galicia el próximo viernes 19 a partir de las 22.30 horas con un total de cuatro bandas tributo: Celebration Day, a Led Zeppelin; School, a Nirvana y Not Bad, a Bad Religión, pero también estará presente el hardcore punk de la capital gallega de la mano de Krime.

Desde la organización reconocen que “ha sido un gustazo poder trabajar con todos ellos y creemos que son agrupaciones que rinden homenaje a las bandas con las que hemos crecido y, en cierta forma, nos hemos formado musicalmente la mayoría de los rockeros. Nos parecía muy guay poder traerlos a todos, porque son increíbles”.

Este cartel cuenta con un precio de 12 euros y, sumándose a la gran generosidad que está demostrando el municipio tras la estupenda acogida de propuestas solidarias en favor del Centro de Recursos Solidarios (CRS), ellos no podían ser menos. “El año pasado ya colaboramos con el CRS y este año hemos mantenido la apuesta porque todo lo que sea aportar a la sociedad del municipio nos encanta”, remarca el grupo, que ya está inmerso, asimismo, en la preparación de la segunda convocatoria de su “plato grande”.

El Trasankos Rock ya tiene fecha oficial y es que será el 13 de junio cuando, de nuevo, vuelva la música en directo a las inmediaciones de A Revolta.

Sin poder desvelar todavía “los ases bajo la manga” que promete tener este grupo, las redes sociales del festival ya han dejado entrever quiénes serán los primeros en subirse al escenario. Demenzia Sozial, Kaos Urbano, Lucy, The Eskarallas o Rat-Zinger, son los que ya se conocen, pero prometen que “aún quedan grandes sorpresas por desvelar”.

Las entradas estarán a la venta “en nada”, y aunque no se puede confirmar una fecha concreta, estiman que a mediados de este mes, el público podrá hacerse con los abonos, “y que se preparen... porque ya estamos aquí”, comentan entre risas. Saldrán a la venta por un precio de 20 euros, valor que consideran más que competitivo, “porque el cartel, sin duda, lo vale”.

La única premisa es intentar superar el número de asistentes del año pasado que, a pesar de que quedase un poco por debajo de lo que ellos esperaban, les dejó un listón más que alto, “porque contamos con un público de 10. El comportamiento, el sabor de boca, el buen rollo... todo eso fue inmejorable”, recuerdan pero, quien sabe, igual este verano sorprende gratamente.