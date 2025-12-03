Tensión en Narón por la situación laboral en el Centro Comunitario Pérez Sequeiros

Las instalaciones del centro, ubicadas en la calle Rafael Bárez Daniel Alexandre

Pánico, indefensión, dudas, miedo a represalias o incluso al despido. Esta es la situación de parte de la plantilla del Centro Sociocomunitario Manuela Pérez Sequeiros, que se encuentra de baja actualmente. Se trata de un grupo de 8 personas que, explican, “nos encontramos en tratamiento por las situaciones sufridas en los puestos de trabajo. Todos nosotros estamos en psicología o psiquiatría, incluso medicados”, asegura la portavoz que, por temor, prefiere permanecer en el anonimato.

Exponen que el comienzo de esta situación, a pesar de que se hizo más notoria después de que el Bloque Nacionalista Galego la llevase a pleno el último jueves del mes de noviembre, viene de tiempo atrás. En concreto, hablan de octubre de 2024, momento en el que “empieza a ser evidente” un problema en la plantilla que “fue comunicado a la administración pública, pero no tuvimos respuesta”. En febrero de este año, la situación se fue de madre”. Aclaran que, en total, hay 17 trabajadoras, lo que, en cifras, se traduciría en un número de bajas del “45%”, y el motivo es conjunto. “Es ansiedad laboral por la situación que se vive en el centro, sobre todo a raíz de la incorporación de la nueva dirección. No estamos hablando de una necesidad de adaptación, puesto que esta es la cuarta coordinación y cada una tenía su forma, pero todo esto viene de que se ha generado una desigualdad enorme entre los compañeros”, sentencian.

“Hay normas arbitrarias y ‘favoritismos’. Entendemos que si se ponen una serie de reglas, tendrían que ser equitativas, pero la realidad es que es un ‘para ti sí, pero para él no’ y eso genera malestar. El problema viene, en gran medida, porque cuando queremos protestar ante esta situación, no tenemos opción. Nos enfrentamos a un ‘no porque lo digo yo’ de forma constante”.

Dentro del grupo hay quien habla de comentarios peyorativos continuos, violaciones de los derechos laborales o de sanciones. Esta última cuestión no es nueva, puesto que “es algo que ya está pasando” y, de ahí, el miedo por volver “porque es muy probable que haya represalias y ¿en qué condiciones vuelves al saber todo esto?”. “Hay buenos y malos”, censura el colectivo y “se ha instalado una situación similar a la de Primaria, donde hay grupos que son mejores que otros”. Se enfrentan a una situación en la que hay “graves faltas de comunicación y nula imparcialidad en la directiva, a lo que hay que sumar una nula confidencialidad”.

Aseguran que si a un trabajador “se le imponía un castigo, el resto de la plantilla lo conocía y eso acaba generando miedo, más cuando sabes que tu punto de vista no tiene el mismo peso que el de otro de los empleados. Se cree a unos por encima de otros y, a fin de cuentas, sabes que si te ponen una sanción no tienes opciones. Añade más tensión a la que ya existía”.

Los usuarios

Y a pesar de todo lo que “estamos padeciendo en carne propia”, el grupo pone por encima de todo a los usuarios del centro, que “son los que, en cierta medida, sufren esta situación”.

“Están limitando la capacidad que tenemos para dar un servicio de calidad que, recordamos, se está pagando, y que es lo que cualquier empresa de este sector, tanto pública como privada, busca. Han llegado situaciones de que falten recursos, son recortes sobre recortes”, cuestión que, aseguran, ha llegado a afectar incluso “a las raciones de comida, que no llegan”.

“A pesar de que siempre se comunicó todo, porque era nuestra obligación, aunque no teníamos respuesta, de doblar turnos o tener que cubrir bajas, lo que más te duele es estar dando una mala atención, porque eres consciente de ello. Esta es una profesión que es completamente vocacional y en la que se coge muchísima empatía; es gente a la que vemos todos los días y con la que pasamos muchas horas. Tenemos que estar en condiciones de cuidar como se merecen, puesto que los usuarios, recalcamos, están pagando por este servicio, pero cuando recibes comentarios ‘abominables’, es imposible. Todo esto genera una situación de contención y frustración que acaba traduciéndose en ansiedad”, explica la agrupación.

Cabe recordar que este es un servicio de titularidad municipal y que lleva a cabo una firma privada. Por parte de la empresa concesionaria del servicio, DomusVi –también con ejercicio en la ciudad naval y en Cabanas–, la opinión es tajante. Representantes de la misma declararon que “negamos rotundamente las acusaciones vertidas en la sesión plenaria de Narón celebrada el pasado jueves”. Asimismo, reafirman que el centro “funciona con total normalidad y que no se registra la cifra de bajas mencionada. Trabajan 35 personas y ahora mismo está 100% cubierto (o bien por sustitución de personal o bien porque se han ampliado horas de contratos)”, explican responsables de las instalaciones.

Desde la empresa son contundentes y remarcan que “DomusVi reitera su compromiso con la transparencia y la calidad asistencial”.

Por su parte, el gobierno local se ha mostrado cauto ante las críticas que ha mostrado la oposición –BNG, PSdG y PP–. Recuerdan que el pasado 17 de noviembre se solicitó un informe para conocer la realidad del servicio. Por el momento, desde el Concello no se van a hacer valoraciones, puesto que consideran esencial “poder estudar todo con precisión para poder actuar”. Asimismo, subrayan que el plazo de alegaciones finalizaba ayer, y ahora deben valorar toda la información recibida en la que, avanzan desde el Ayuntamiento, “non hai unanimidade entre os traballadores”.