Diario de Ferrol

Narón

Narón y Ferrol celebran sus aumentos de población en el censo del INE

Son los municipios de la comarca que más habitantes han sumado en el último año

Redacción
03/12/2025 21:54
Imagen de archivo de la feria medieval en Narón
Imagen de archivo de la feria medieval en Narón
Daniel Alexandre
Los Concellos de Ferrol y Narón valoraron este miércoles sus respectivos incrementos poblacionales constatados en el último censo anual del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicado este pasado martes. 

Por medio de respectivos comunicados, ambos gobiernos locales celebraron los buenos resultados, incidiendo en los factores que han hecho posible esta regeneración municipal. 

Así, desde el Consistorio de la ciudad naval se señaló que este incremento de 545 personas –hasta alcanzar los 64.903 habitantes–, el segundo consecutivo, “vén a confirmar a consolidación da tendencia alcista poboacional”, recordando que, con ello, se rompió “o declive das últimas décadas”. 

Imagen de archivo del público en una de las procesiones de Ferrol

Ferrol roza los 65.000 habitantes y Narón los 40.000: el INE otorga más de mil vecinos nuevos a Ferroltera

“Esta alza confirma a proxección dunha cidade en plena transformación, que ofrece oportunidades para o asentamento e tamén facilita a iniciativa empresarial, todos eles factores clave para continuar no camiño do crecemento”, aseveró el Concello. 

Por su parte, el ejecutivo naronés optó por dar una perspectiva más amplia a sus datos, detallando que, entre 2021 y 2025, el municipio sumó 1.080 habitantes, lo que supone un incremento del 2,8%, además de situar a Narón como el territorio que más población ha ganado en el conjunto de las tres comarcas. 

De igual modo, el Consistorio subrayó que fueron el año pasado, con más de 250 nuevos habitantes, y el presente, con 570, los más robustos del último lustro. 

“Os datos confirman que [o municipio] continúa a consolidarse como o principal polo residencial da contorna urbana de Ferrol, cunha oferta de vivenda máis accesible e zonas en expansión como A Gándara, Xuvia ou Piñeiros”, insistió, subrayando también el “dinamismo” de sus servicios y la mejora en las conexiones. 

