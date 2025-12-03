Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

Más de 500 firmas solicitan transporte público en la carretera de Cedeira

Amparo Camoiras, vecina de la zona, comenzó con la campaña, que ya ha llegado al gobierno autonómico

Eva Mazás Arnoso
Eva Mazás Arnoso
03/12/2025 11:14
La impulsora de la iniciativa, Amparo Camoiras
La impulsora de la iniciativa, Amparo Camoiras
Emilio Cortizas
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Hace meses que Amparo Camoiras comenzó con una recogida de firmas para ampliar el servicio de transporte público del concello de Narón, porque “la situación real es que el bus que pasa por la carretera de Cedeira no tiene horarios”, explica. Ante esta situación, esta vecina decidió iniciar una campaña en la zona que se saldó con más de 500 personas que apoyaron la iniciativa y cuyas rúbricas ya han sido entregadas en el Ayuntamiento.

Después de reuniones con la alcaldesa de la localidad, Marián Ferreiro, y con la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, Camoiras explica que la situación sigue igual. Además de la cuestión horaria, “los autobuses no están adaptados a las necesidades reales del barrio. No tienen rampas, lo que hace muy difícil su uso para las personas con carritos o sillas de ruedas”, expone.

Los afectados

Con todo, el apoyo recibido no fue solo por parte de los usuarios de este servicio, sino también por el de las grandes superficies comerciales ubicadas en la zona. “Aquí, en esta carretera, tenemos muchos supermercados y la previsión es de más aperturas, pero la realidad es que todos aquellos que no tienen un coche no pueden llegar a ellos”, asegura.

En esta misma línea, habla de los alumnos y alumnas del IES As Telleiras, asegurando que, tras hablar con las familias, “resulta mucho más fácil ir a estudiar a Ferrol, porque existe un bus urbano”. En este punto, salen cuestiones como la conciliación familiar, no siempre posible, y que se agrava al no tener un medio de transporte alternativo al privado.

“Ahora tenemos un bus, pero no tiene horarios ni nada. Puede pasar o no, y te tienes que ir a la carretera de Castilla”. Por ello, las demandas son claras: “Queremos, en la medida de lo que se pueda, acceder al urbano. Por ejemplo, en espacios como Parque Ferrol hay un servicio, cuestión que se podría ampliar a esta zona si la línea de Freixeiro se desviara hasta estos supermercados”, propone.

A expensas de que la situación cambie, Camoiras está a la espera de una reunión con los responsables autonómicos de transportes.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec

El Baxi se vuelca con la Cociña Económica de Ferrol
Iago Couce
Andy, Roberto Vilar y García Cadiñanos en el programa emitido este martes

El obispo Cadiñanos, inesperado 'confesor' de Andy en 'Land Rober': "Tenemos que saber perdonar"
Marta Corral
Imagen de archivo de la zona donde se produjo el atropello este miércoles

Conductor a la fuga tras atropellar a un hombre en Telleiras, en Ferrol
Redacción
Squadron Energy eligió a Reganosa en un proceso de selección internacional

Reganosa consigue su primer contrato en Oceanía
Redacción