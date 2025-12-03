Más de 500 firmas solicitan transporte público en la carretera de Cedeira

La impulsora de la iniciativa, Amparo Camoiras Emilio Cortizas

Hace meses que Amparo Camoiras comenzó con una recogida de firmas para ampliar el servicio de transporte público del concello de Narón, porque “la situación real es que el bus que pasa por la carretera de Cedeira no tiene horarios”, explica. Ante esta situación, esta vecina decidió iniciar una campaña en la zona que se saldó con más de 500 personas que apoyaron la iniciativa y cuyas rúbricas ya han sido entregadas en el Ayuntamiento.

Después de reuniones con la alcaldesa de la localidad, Marián Ferreiro, y con la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, Camoiras explica que la situación sigue igual. Además de la cuestión horaria, “los autobuses no están adaptados a las necesidades reales del barrio. No tienen rampas, lo que hace muy difícil su uso para las personas con carritos o sillas de ruedas”, expone.

Los afectados

Con todo, el apoyo recibido no fue solo por parte de los usuarios de este servicio, sino también por el de las grandes superficies comerciales ubicadas en la zona. “Aquí, en esta carretera, tenemos muchos supermercados y la previsión es de más aperturas, pero la realidad es que todos aquellos que no tienen un coche no pueden llegar a ellos”, asegura.

En esta misma línea, habla de los alumnos y alumnas del IES As Telleiras, asegurando que, tras hablar con las familias, “resulta mucho más fácil ir a estudiar a Ferrol, porque existe un bus urbano”. En este punto, salen cuestiones como la conciliación familiar, no siempre posible, y que se agrava al no tener un medio de transporte alternativo al privado.

“Ahora tenemos un bus, pero no tiene horarios ni nada. Puede pasar o no, y te tienes que ir a la carretera de Castilla”. Por ello, las demandas son claras: “Queremos, en la medida de lo que se pueda, acceder al urbano. Por ejemplo, en espacios como Parque Ferrol hay un servicio, cuestión que se podría ampliar a esta zona si la línea de Freixeiro se desviara hasta estos supermercados”, propone.

A expensas de que la situación cambie, Camoiras está a la espera de una reunión con los responsables autonómicos de transportes.