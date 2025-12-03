El PSOE habla de “profunda preocupación” y “falta de xestión” por parte de Terra Galega

Jorge Ulla, concejal del PSdG-PSOE Daniel Alexandre

Desde el grupo socialista hablan de “profunda preocupación” y “lamento” por la “crítica situación” que atraviesa actualmente el Centro de Día Manuela Pérez Sequeiros. El concejal de PSdG-PSOE, Jorge Ulla, explicó a este Diario que, a su parecer, esta situación “é un síntoma máis da falta de xestión e a cuestionable folla de ruta do goberno liderado pola Sra. Marian Ferreiro”, y asegura que la estrategia del gobierno municipal, a su parecer, “parece basearse nunha aposta constante pola privatización dos servizos públicos esenciais, mentres se desentende dos problemas estruturais e laborais que afectan a estes mesmos servizos”.

Hablan, asimismo, de que esta casuística “non é un feito illado”, sino que la consideran “un espello do que acontece co persoal do Servizo de Axuda no Fogar (SAF), onde a precarización e a sobrecarga laboral tamén foron unha constante. A falta de acción e a negativa a asumir a responsabilidade política pola calidade e continuidade da atención que merecen os nosos veciños e traballadores é inaceptable”.

Asimismo, añaden que propusieron “a creación dun Observatorio Municipal para fiscalizar e controlar a prestación de servizos por parte das empresas concesionarias en Narón”, una cuestión que, como remarca Ulla, “foi rexeitada polo goberno de Terra Galega e hoxe os feitos dannos a razón”, asevera el edil socialista.