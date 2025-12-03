El PSOE habla de “profunda preocupación” y “falta de xestión” por parte de Terra Galega
Recuerdan que la creación de un Observatorio Municipal fue rechazada por los concejales del ejecutivo local
Desde el grupo socialista hablan de “profunda preocupación” y “lamento” por la “crítica situación” que atraviesa actualmente el Centro de Día Manuela Pérez Sequeiros. El concejal de PSdG-PSOE, Jorge Ulla, explicó a este Diario que, a su parecer, esta situación “é un síntoma máis da falta de xestión e a cuestionable folla de ruta do goberno liderado pola Sra. Marian Ferreiro”, y asegura que la estrategia del gobierno municipal, a su parecer, “parece basearse nunha aposta constante pola privatización dos servizos públicos esenciais, mentres se desentende dos problemas estruturais e laborais que afectan a estes mesmos servizos”.
Hablan, asimismo, de que esta casuística “non é un feito illado”, sino que la consideran “un espello do que acontece co persoal do Servizo de Axuda no Fogar (SAF), onde a precarización e a sobrecarga laboral tamén foron unha constante. A falta de acción e a negativa a asumir a responsabilidade política pola calidade e continuidade da atención que merecen os nosos veciños e traballadores é inaceptable”.
Asimismo, añaden que propusieron “a creación dun Observatorio Municipal para fiscalizar e controlar a prestación de servizos por parte das empresas concesionarias en Narón”, una cuestión que, como remarca Ulla, “foi rexeitada polo goberno de Terra Galega e hoxe os feitos dannos a razón”, asevera el edil socialista.