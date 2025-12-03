El PP de Narón cuestiona "en qué situación" se encuentran los usuarios del Manuela Pérez Sequeiros

El portavoz popular, Germán Castrillón Daniel Alexandre

El Partido Popular se asienta en la crítica después de una sesión plenaria que dio a conocer la realidad de las instalaciones de cuidados. El portavoz municipal, Germán Castillón, explica que la agrupación considera “que buena parte del problema que existe ahí es porque hay un contrato que está en precario. Ese contrato lleva una década caducado”, censura.

Para los populares, es una cuestión que tendría que estar solucionada “desde ayer”, ya que “el sector cuidados no es negociable”. Asimismo, hablan de una situación “gravísima, que ejemplifica que el gobierno municipal es incapaz de sacar a licitación un nuevo contrato y de garantizar las condiciones laborales, organizativas y de calidad que merecen los trabajadores y trabajadoras”, condena Castrillón. Ponen el foco en que esta falta supone la carencia de “un control y un seguimiento de la situación”.

En este sentido, consideran que TEGA tiene que actuar, hacer un proceso de investigación y, si es necesario, abrir un expediente para ver qué está pasando ahí y, después, tomar las decisiones pertinentes. Pero, insistimos, la clave en todo esto es la falta de control y fiscalización, además de la caducidad”, explica el portavoz del grupo. “Lo fundamental es la actualización, porque, además de la situación de las empleadas, hay que saber en qué situación se encuentran los usuarios, porque igual no es la que debería”.