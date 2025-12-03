Mi cuenta

Narón

El BNG de Narón culpa a partes iguales al Concello y a DomusVi por la situación en el Pérez Sequeiros

La agrupación habla de "inactividad" por parte del gobierno local

Eva Mazás Arnoso
Eva Mazás Arnoso
03/12/2025 14:26
Olaia Ledo, portavoz de la agrupación nacionalista de Narón
Olaia Ledo, portavoz de la agrupación nacionalista de Narón
Daniel Alexandre
En la sesión plenaria del mes de noviembre, eran los nacionalistas los que llevaban a pleno la situación. Hablando de “coidar a quen nos coida”, la portavoz del grupo, Olaia Ledo. Aseguran que el gobierno “dixo que ía tomar cartas no asunto, pero non foi así”

“A nós o que nos preocupa e a situación do Manuela Pérez Sequeiro, tanto a situación laboral como a cuestión das actividades que agoran valen case o dobre para os usuarios”, aseguran en relación con la oferta municipal, que ahora gestiona también la Domus Vi. En lo relativo a la responsabilidad, desde la agrupación son tajantes: “Nós cremos que teñen culpa tanto a empresa como o Concello, son dúas partes que teñen que funcionar”, y critican, asimismo, la  falta de licitación después de algo más de 10 años. Hacen hincapié, también, en una situación laboral “no que está pasando algo que descoñecemos, pero que ten que ter un motivo”, explica en relación a un “45% do plantel, que está de baixa”.

 Estos trabajadores, que tendrán que reincorporarse, se enfrentan a su vez a “unhas sustitucións nos que os contratos son fixos, polo que non saben que vai pasar cando volvan”, denuncia.  “Un servizo de calidade para os nosos maiores é todo”, remarca Ledo, que además de reclamar la creación de unas instalaciones públicas, pone el foco en las que ya existen “para atender ás máis de 6.000 persoas mariores de 65 que hai no municipio”

