Reunión de trabajo entre la Xunta de Galicia y el presidente del Club Atletismo Narón

Un instante del encuentro CEDIDA

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, mantuvo ayer una reunión de trabajo con Miguel Soto, presidente del Club Atletismo Narón, con el objetivo de conocer los proyectos que, actualmente, se están llevando a cabo en la citada entidad deportiva.

En este sentido, la representante del gobierno autonómico destacó la trayectoria de los naroneses, poniendo en valor las casi cuatro décadas de trabajo por el fomento de la actividad deportiva y un estilo de vida saludable mediante la práctica de una disciplina tan completa como el atletismo.

Este encuentro, recuerdan desde el ejecutivo de Alfonso Rueda, se enmarca en la ronda de contacto que, “de forma habitual, vén mantendo a representante do Goberno galego co tecido asociativo da zona”, remarcan. En este sentido, la delegada en Ferrol aseguró que estos encuentros responden a la necesidad de “coñecer de primeira man as súas necesidades e demandas relacionadas coa Administración autonómica".