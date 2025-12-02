Odeón comienza una recogida en favor de la ONG Dignidad

El cajón se encuentra en la planta superior del espacio EC

El centro comercial Odeón se suma a las campañas navideñas solidarias con una recogida de juguetes en favor de la ONG Dignidad, una propuesta que ya está disponible y que tendrá continuidad hasta el próximo día 15.

El objetivo es reunir el máximo número de juguetes, tanto nuevos como usados siempre que estén en buen estado, con el fin de destinarlos a los usuarios de la organización, conformada por personas y familias en situación de vulnerabilidad.

Todos aquellos interesados en participar podrán hacer sus donaciones a través del cajón de madera habilitado en la planta superior del espacio comercial.

La asociación

Dignidad Galicia, beneficiaria de esta campaña, trabaja con menores, mujeres, mayores y personas con discapacidad, ofreciendo un apoyo integral con el fin de mejorar su calidad de vida y garantizar un desarrollo en condiciones decentes.

Con esta nueva alianza, los usuarios más jóvenes del centro podrán recibir regalos durante las ya próximas festividades, un gesto que considera, “esencial” para reforzar el bienestar emocional de las familias a las que acompañan.

Desde Odeón invitan a sumarse a la propuesta, ya en funcionamiento.