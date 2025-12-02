O Día Internacional das Persoas con Discapacidade conmemorase na biblioteca de Narón
O Concello anuncia o seu respaldo ao Comité Español de Representantes de Persoas con Discapacidade
Un ano máis, o Concello de Narón anuncia a súa adhesión á conmemoración do Día Internacional e Europeo das Persoas con Discapacidade que se celebra o 3 de decembro.
Con motivo desta data, terá lugar na biblioteca municipal “Somos iguais, somos diferentes”, unha actividade de sensibilización dirixida á infancia e ás familias organizada polas alumnas do Grao Superior de Integración Social que están de prácticas nas instalacións públicas.
“Trátase dunha iniciativa que combina contacontos, audiovisual e pequenos obradoiros, deseñada para nenas e nenos a partir de 4 anos co obxectivo de fomentar o respecto, a empatía e a comprensión das capacidades diversas, ademais de promover a reflexión sobre os dereitos e o benestar das persoas con discapacidade”, explican desde o servizo.
Desde o Concello animan á veciñanza a sumarse a esta conmemoración, pero non só neste día, senón traballando de forma colectiva, tal e como anunciou a edila responsable desta área, María Lorenzo, quen aseverou que o executivo municipal quere “unha Europa social e un Narón para todas as persoas”.
Respaldando ao Comité Español de Representantes de Persoas con Discapacidade (CERMI), o goberno de TEGA mostrou o seu apoio ao manifesto publicado pola entidade, que ten como lema “40 anos de España na Unión Europea: sen o social, non hai Europa”.
O manifesto
Neste aspecto, Lorenzo salientou que esta declaración “é un xeito de reafirmar o compromiso de Narón cun modelo de sociedade que non deixa a ninguén atrás”, destacando, ademais, que os avances en materia de inclusión “son froito de décadas de loita do movemento da discapacidade, polo que a Administración local debe seguir sendo unha aliada activa para que os dereitos recoñecidos se traduzan en cambios reais na vida das persoas”