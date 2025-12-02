Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

O Día Internacional das Persoas con Discapacidade conmemorase na biblioteca de Narón

O Concello anuncia o seu respaldo ao  Comité Español de Representantes de Persoas con Discapacidade 

Redacción
02/12/2025 16:37
Imagen de archivo de una actividad realizada en las instalaciones
Imagen de archivo de una actividad realizada en las instalaciones
Daniel Alexandre
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

Un ano máis, o Concello de Narón anuncia a súa adhesión á conmemoración do Día Internacional e Europeo das Persoas con Discapacidade que se celebra o 3 de decembro.

Con motivo desta data, terá lugar na biblioteca municipal “Somos iguais, somos diferentes”, unha actividade de sensibilización dirixida á infancia e ás familias organizada polas alumnas do Grao Superior de Integración Social que están de prácticas nas instalacións públicas.

“Trátase dunha iniciativa que combina contacontos, audiovisual e pequenos obradoiros, deseñada para nenas e nenos a partir de 4 anos co obxectivo de fomentar o respecto, a empatía e a comprensión das capacidades diversas, ademais de promover a reflexión sobre os dereitos e o benestar das persoas con discapacidade”, explican desde o servizo.

Desde o Concello animan á veciñanza a sumarse a esta conmemoración, pero non só neste día, senón traballando de forma colectiva, tal e como anunciou a edila responsable desta área, María Lorenzo, quen aseverou que o executivo municipal quere “unha Europa social e un Narón para todas as persoas”.

Respaldando ao Comité Español de Representantes de Persoas con Discapacidade (CERMI), o goberno de TEGA mostrou o seu apoio ao manifesto publicado pola entidade, que ten como lema “40 anos de España na Unión Europea: sen o social, non hai Europa”.

O manifesto

Neste aspecto, Lorenzo salientou que esta declaración “é un xeito de reafirmar o compromiso de Narón cun modelo de sociedade que non deixa a ninguén atrás”, destacando, ademais, que os avances en materia de inclusión “son froito de décadas de loita do movemento da discapacidade, polo que a Administración local debe seguir sendo unha aliada activa para que os dereitos recoñecidos se traduzan en cambios reais na vida das persoas

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

El cajón se encuentra en la planta superior del espacio

Odeón comienza una recogida en favor de la ONG Dignidad
Redacción
Un instante del encuentro

Reunión de trabajo entre la Xunta de Galicia y el presidente del Club Atletismo Narón
Redacción
Un instante inédito da obra

Unha gran estrea no escenario do Pazo da Cultura con “Manual de Patronaxe”
Eva Mazás Arnoso
Los integrantes del conjunto ferrolano, a la izquierda, antes de su duelo con los lucenses

El Tijeritas La Pelu de Sixto pelea cada set imponerse al Milagrosa
Redacción