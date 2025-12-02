Mi cuenta

Diario de Ferrol

Narón

Dos heridos en As Pontes y Narón en un martes complicado en las carreteras

Los profesionales de emergencias tuvieron que sacar a estas dos personas de sus vehículos por sus maleteros

Redacción
02/12/2025 21:27
Efectivos de los Bombeiros en Narón en el lugar del suceso
Efectivos de los Bombeiros en Narón en el lugar del suceso
Cedida
Jornada atareada la de este martes para los equipos de emergencia en Ferrolterra con al menos dos aparatosos accidentes que conllevaron la excarcelación de dos personas que resultaron heridas en As Pontes y Narón

El primero de ellos sucedió en torno a las 9:50 horas en el kilómetro 1 de la AC-142, en el lugar de Vilavella del municipio pontés. La propia conductora fue quien dio la voz de alarma, explicando que su vehículo había volcado lateralmente y no podía salir por su propio pie.

La Central de Emergencias trasladó el aviso a Urxencias Sanitarias, la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local y Protección Civil, además de a mantenimiento de carreteras y a los Bombeiros do Eume, quienes ayudaron a la mujer a salir por el maletero sin tener que usar material de excarcelación.

Otro maletero

Horas después, pasadas las dos de la tarde, el 112 volvió a ser alertado por un siniestro de tráfico, esta vez en Camiño da Igrexa, en la parroquia naronesa de O Val. Un choque entre dos coches dejó a uno de los copilotos atrapado los bomberos del Speis naronés tuvieron que sacarlo de nuevo por el portaequipajes. 

Hasta la zona, además de los profesionales del parque de Río do Pozo, acudió la Guardia Civil y el 061, cuya ambulancia se encargó de trasladar al herido, en principio con lesiones leves.

