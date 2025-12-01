Viajes, música y tradición con la asociación naronesa Vai Rañala Meu!

Imagen de archivo de una actividad celebrada por la asociación Daniel Alexandre

La Asociación Cultural Vai Rañala Meu! comienza a despedir el año esta misma semana. El sábado, día 6, viajará hasta Piornedo de Ancares para la celebración de un concierto solidario a favor de la entidad Teitos de Piornedo. Los fondos recaudados serán para “o mantemento do teitado das pallozas do pobo lucense, único en Europa pola súa riqueza patrimonial”, explican desde la entidad.

Continuarán, ya el día 14, con una proyección para cerrar el año de Castelao. “Antes de Nós”, de Ángeles Huerta, es el título elegido.

Recuerdan que la propuesta tendrá lugar a las 18.00 horas y que la entrada es gratuita.

Continuarán el día 20, y en esta ocasión la gran protagonista será la música. Con la charanga de la propia asociación volverán a la provincia de Lugo, en esta ocasión invitados por la entidad Becerreá Rente ao Couce. Los de Narón serán los encargados de animar la “Feira do 12”, un encuentro tradicional de la zona vecina y que ha sido recuperado por la entidad local.

Ya para ir entrando en las fechas más fuertes, el día 21 tienen preparado el ya tradicional “Canto de Nadal de Sedes”. A partir de las 18.00 horas, el centro cívico y social de la parroquia acogerá un taller pensado para divulgar la cultura tradicional, dando a conocer los diferentes cantos “desta época do ano tan rica en tradición no noso país, e cantar en xunto”, avanzan desde la asociación. Como colofón y para despedir la jornada, la organización ha preparado una chocolatada popular para todos los asistentes.

A lo largo de esta convocatoria, los miembros de Vai Rañala Meu! llevarán a cabo una recogida de alimentos en favor del Centro de Recursos Solidarios de Narón. Se habilitará un contenedor en las instalaciones donde se podrán depositar alimentos de primera necesidad –como leche, legumbres, cereales o aceites, entre otros–, para “colaborar co enorme traballo que desenvolve a entidade”.