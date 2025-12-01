Narón Lab, una propuesta del Concello para conectar “tecnoloxía e identidade local”

Ibán Santalla, durante la presentación de la propuesta CEDIDA

Los días 22, 23, 24, 25, 26 y 29 de diciembre la Casa da Mocidade acogerá “Narón Lab”, una propuesta del Concello con la que se busca que “a rapazada de Narón descubra o noso patrimonio dun xeito diferente, empregando ferramentas que lles resulten atractivas e que lles permiten crear, investigar e experimentar”, como explicó el concejal de Mocidade, Ibán Santalla.

En total se ofertan 14 plazas completamente gratuitas. Las listas abren este martes –la matrícula podrá realizarse en la sede electrónica del Ayuntamiento o en el registro municipal– y la oferta está destinada a menores empadronados en la localidad y con una edad comprendida entre los 11 y los 16 años.

La relación de admitidos se asignará por riguroso orden de inscripción, y aquellos seleccionados serán avisados mediante vía telefónica.

La propuesta tendrá lugar en horario de mañana –entre las 10.00 y las 14.00 horas–, y el programa cuenta con una introducción práctica al diseño y producción 3D, a la robótica, a la programación y a la creación de videojuegos. Asimismo, se trabajará con STEAM. Con todo, el concejal explicó que el inicio “deste obradoiro reforza a aposta municipal por espazos onde a mocidade poida desenvolver competencias dixitais”

Así, los más jóvenes del municipio contarán con las herramientas para explorar la localidad, “converténdose en creadoras activas de contidos innovadores e accesibles”