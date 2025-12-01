Más allá del 25N, continúan los proyectos para educar en igualdad en Narón
La línea de TEGA aborda a todos los grupos de edad, pero poniendo el foco en el desarrollo de los más pequeños
Después de las conmemoraciones con motivo del 25N, el Concello de Narón apostó por seguir trabajando en materia de igualdad con propuestas que ponen el foco en los más jóvenes. Primero, fueron los Puntos Violeta en los centros educativos –una campaña itinerante por los diferentes colegios de la ciudad que contó con gran acogida entre el alumnado, con la creación de manualidades, actividades de sensibilización y lugares seguros para preguntar dudas– y, hace menos de una semana, se anunciaba una campaña que busca hacer del deporte un “espazo seguro”.
“Consideramos que o coñecemento, como en todas as áreas, é o que nos fai libres para pensar, decidir e actuar, polo que é fundamental que as novas xeracións teñan toda a información para saber que é o normal, consentir, o respecto e a igualdade”, remarca la edila responsable en Narón, María Lorenzo, que explica que la puesta en marcha de estas actuaciones responde a unos “mínimos” dentro de las posibles actuaciones de la administración local.
“Informamos e divulgamos. A partir de aí, temos que ensinar a actuar en consecuencia e implicarnos para conseguir unhas sociedades máis igualitarias”, y, para ello, comienzan con las prácticas deportivas después de “pasar polo ocio pechado ou as comisións de festas”, propuestas que tenían como fin “poder dar respostas en momentos nos que, ás veces, é realmente complexo”, explicó Lorenzo.
Todas estas acciones se unen en un solo fin. Y es que lo que buscan desde el gobierno de TEGA es “actuar dunha forma transversal contra a violencia. Está ben que haxa datas nas que rememorar. A lembranza é importante, pero cuestións como estas hai que traballalas ao longo de todo o ano. Esa é a nosa aposta”, asevera la concejala.
Indica, asimismo, que la importancia de la nueva propuesta recae en las entidades y clubs, donde “é necesaria unha formación porque estos espazos non deixan de ser un encontro social, e nos intentamos chegar aí”, aseguró la edila.
Además, la respuesta que obtengan de las asociaciones es esencial y desde el Concello apuestan por “captar o maior número posible para chegar a máis nenos e nenas, pero tamén público xeral ou directivas. Consideramos fundamental que as xeracións novas saiban o que é, por exemplo, o respecto polas liberdades doutros e doutras porque é básico para as relacións humanas”.
Contemplan no solo factores internos, a los que pueden llegar más “fácilmente” gracias a las campañas de sensibilización, sino también externos, como los medios de comunicación. “Non podemos normalizar os crimes que saen na televisión aínda que sexan tristemente habituais. Esta é unha forma de traballo que vén desde a base, tanto na casa como fóra”.
De esta forma, las iniciativas contemplan material no solo de sensibilización, sino también enclaves en los que poder expresarse y tratar temáticas como las relaciones afectivo-sexuales, “porque hai moita confusión. A día de hoxe, hai acceso a moitas cousas que poden distorsionar a realidade e nós temos que estar aí, para eles e elas".