La biblioteca se suma a “Regala un sorriso” y ya está operativa como punto de recogida

Las instalaciones ya están funcionando como punto de recogida Gala Polo

La biblioteca municipal de Narón arrancaba ayer con la recogida de juguetes de cara a aportar su grano de arena en la campaña “Regala un sorriso”, que impulsan conjuntamente el Centro de Recursos Solidarios (CRS), con sede en A Gándara, y el Concello.

Con la idea de que “ningún pequeno quede sen ilusión nas festas”, desde las instalaciones recuerdan que esta propuesta no solo tiene valor social, sino también educativo, ya que “se son os propios nenos e nenas os que entregan os seus xoguetes nos puntos habilitados, aprenderán moito máis sobre compartir e solidarizarse con outros que non teñen as mesmas posibilidades”, remarcan las responsables del servicio.

En esta misma línea y abriendo los brazos a todos aquellos que se quieran sumar a la causa, recuerdan que los juguetes tienen que estar en buen estado y cumplir con las normativas de seguridad. De la misma manera, y si es posible, piden que se entreguen en las cajas originales y con las instrucciones.

“Dos juguetes usados, uno nuevo, un peluche y un libro”, los pajes del CRS de Narón vuelven a hacer posible la Navidad Más información

Este punto de depósito estará habilitado hasta el día 19 del presente mes. Después, los voluntarios del CRS seleccionarán, repararán y empaquetarán todos los bienes recibidos para su posterior reparto, que tendrá lugar el día 2 de enero del próximo 2026.