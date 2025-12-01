Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

La avería en un tren interrumpe la circulación entre Xuvia y San Sadurniño

Los viajeros tuvieron que continuar el trayecto por carretera

Redacción
01/12/2025 19:57
Imagen de archivo del apeadero de Xuvia
Imagen de archivo del apeadero de Xuvia
Jorge Meis
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El tren que cubría el trayecto Ferrol-Ortigueira en la tarde de este lunes ha tenido una avería, según la información facilitada por Adif a través de sus redes sociales a las 17.53 horas.

Explicaban que estaba interrumpida la circulación entre Xuvia y San Sadurniño al estropearse el convoy de la línea de ancho métrico. 

Una hora más tarde, la concesionaria de la red ferroviaria trasladaba que se había "establecido un plan alternativo de transporte por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros".

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Fotograma de la primera película del ciclo cinematográfico de Ferrol con Palestina, "No other land"

Todos los martes, cine gratuito bajo el lema “Non deixemos de mirar a Palestina”, en el Ateneo Ferrolán
Redacción
Imagen en la última incursión al yacimiento por el Día Internacional del Patrimonio Mundial

La villa romana de Noville, en Franza, recibe visitas guiadas tras las últimas excavaciones arqueológicas
Redacción
Imagen de archivo del derbi disputado entre el Basket Ferrol y el BBCA masculino

Pleno de derrotas para los equipos locales
Redacción
La selección gallega celebra un gol

Galicia estará en la fase intermedia de la Copa de Regiones de la UEFA
Redacción