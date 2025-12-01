La avería en un tren interrumpe la circulación entre Xuvia y San Sadurniño

Imagen de archivo del apeadero de Xuvia Jorge Meis

El tren que cubría el trayecto Ferrol-Ortigueira en la tarde de este lunes ha tenido una avería, según la información facilitada por Adif a través de sus redes sociales a las 17.53 horas.

Explicaban que estaba interrumpida la circulación entre Xuvia y San Sadurniño al estropearse el convoy de la línea de ancho métrico.

Una hora más tarde, la concesionaria de la red ferroviaria trasladaba que se había "establecido un plan alternativo de transporte por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros".