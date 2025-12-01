El centro comercial de Narón desvela una programación sinfín para esta Navidad

Imagen de archivo de las instalaciones en Navidad Daniel Alexandre

Este viernes día 5 da comienzo la programación navideña del Centro Comercial Narón, que no parará hasta fin de mes. Arrancan con un taller de decoración de velas navideñas, a partir de las 17.00 horas, y un concierto de La Penúltima, dos horas más tarde.

El día 12 habrá, de la mano de Bambú Flores, una propuesta para crear coronas y, al día siguiente, será el turno de la gastronomía con la decoración de galletas.

Maker Lab se encargará de la siguiente actividad, que tendrá a los Legos como protagonistas, a las 17.30 horas del día 19. Esta misma jornada habrá un espacio para los más pequeños, con un hinchable y un taller de estimulación.

Ya en horario de mañana, durante la jornada de Nochebuena se podrá conocer a Papá Noel, quien, además, llevará chucherías para compartir con todos aquellos que se acerquen a las instalaciones.

Dos días más tarde habrá un hinchable de grandes dimensiones y, al siguiente, el último de los talleres. Mai Estudio impartirá un curso de cerámica infantil entre las 11.30 y las 12.30 horas. El centro cerrará el año con una gran fiesta la tarde del día 30. La propuesta dará comienzo a las 18.00 horas.