Narón

Mercado de segunda mano en O Trece

Abre durante todo el día, con descanso para comer, en el recinto ferial naronés

Redacción
30/11/2025 00:00
Imagen de archivo de una edición anterior del mercado de segunda mano
Imagen de archivo de una edición anterior del mercado de segunda mano
Emilio Cortizas
El recinto ferial de O Trece, acogerá este domingo una nueva edición del Mercado de Segunda Man. El horario de apertura al público es de 10.30 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas, con la participación de 70 puestos con todo tipo de productos a la venta, salvo artesanía, animales, artículos alimenticios o bebidas, para garantizar la seguridad de que se mantenga la iniciativa como venta e intercambio de artículos usados. La decimoséptima edición del evento lo consolida como un acto relevante en el calendario municipal.

