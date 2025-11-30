Los artículos de segunda mano cobraron vida en Narón

Feria de segunda mano de Narón Emilio Cortizas

Sin lluvia en el horizonte fueron muchas las personas que este domingo volvieron a acercarse hasta el recinto ferial de O Trece, en Sedes, para ir en busca de las muchas “gangas” u oportunidades que se exhibían en los puestos que dieron forma a esta cita tan consolidada ya en el calendario naronés y que cada edición suscita el interés de más potenciales vendedores.

El objetivo de este mercado es poder deshacerse de aquellos artículos que por el motivo que sean ya no tienen cabida en los hogares pero podrían encajar perfectamente en otros.

Como se recordará, ante el aluvión de peticiones para participar en la feria el Ayuntamiento de Narón determinó que los naroneses tuvieran preferencia a la hora de disponer de un puesto de venta en el recinto de Sedes, que ayer acogió a gran número de visitantes, según destacaron desde el Concello naronés, muy satisfechos con la acogida.

La de este año es ya la decimoquinta edición de esta cita, en la que se recibieron 102 solicitudes de participación, de las cuales 41 son de personas empadronadas en Narón y 61 de otras localidades de la comarca y hasta de otros puntos de Galicia. Así, tal y como indicó días atrás Mar Gómez, la concejala de Feiras e Mercados, la mayoría de los interesados proceden, en este orden, de Ferrol (31); Valdoviño (6); Neda (1); Ares (1); Cerdido (2); Fene (3) y Pontedeume (1). Además, también montaron puesto vendedores de A Coruña (4); Cambre (5) y Arteixo (2).

Comercio justo y mercado de segunda mano, en noviembre, en Narón Más información

Como se recordará, el aforo solo permite 70 puestos, que pudieron deshacerse ayer de gran parte del stock.