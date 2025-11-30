“Dos juguetes usados, uno nuevo, un peluche y un libro”, los pajes del CRS de Narón vuelven a hacer posible la Navidad

Los voluntarios del centro, preparados para su cometido D.Alexandre

Para muchos, sobre todo si se piensa en los más pequeños, llegan unas fechas que son más que esperadas. Regalos, dulces y vacaciones, una tríada que envidian los adultos y que, sin duda, hace más que especial estos días a pesar del frío. Sin embargo, los pajes de Papá Noel y los Reyes Magos no siempre pueden, por mucho que lo intenten.

Ahí es donde entran ellos, los voluntarios del Centro de Recursos Solidarios que, afincados en Narón, trabajan todo el año en su propia factoría y, ahora, en un momento en el que Sus Majestades ya están preparando las maletas para su viaje el próximo enero, duplican jornada laboral si cabe, echando un capote envolviendo regalos.

El año pasado, su ayuda llegó a cerca de 80 familias. Desde recién nacidos a menores de 14 años contaron con algún que otro paquete debajo del árbol. Estas cifras que, presumiblemente, son envidiables, “suponen un bajón en comparación con 2023 y no sabemos si este año vamos a poder superarlas. Nos sorprendió porque nuestra media oscilaba entre los 100 y los 110”, explica José Manuel González, a los mandos de esta entidad.

Las instalaciones acogen las primeras entregas EC

El departamento de Servizos Sociais del Concello hace de cartero. Una vez que la familia interesada hace la solicitud para ser beneficiario de esta propuesta solidaria –que abre este lunes, y estará disponible hasta el 19 de diciembre mediante el Registro de Entrada en el Concello–, ellos se ocupan de “adaptar lo que tenemos a lo que piden, dentro de nuestras posibilidades. Después de la recogida en los puntos habilitados, hacemos una selección, una limpieza y, en ocasiones, alguna que otra reparación. Empaquetamos todo de forma individual y, después, hacemos entrega para que estén en las casas en la mañana del 6 de enero”.

De esta forma, la idea es que, bajo la campaña “Regala un sorriso”, que empieza ya, cada niño y niña reciba en su casa “dos juguetes usados, uno nuevo, un peluche y un libro”.

Todo esto, obviamente, es impensable sin un equipo de voluntarios que González organiza meticulosamente. “De números vamos como siempre”, reflexiona el director del centro, “somos pocos, pero las mejores personas que existen en toda la zona las tenemos nosotros. Dedican su cuerpo y alma a sacar adelante esta campaña, sea como sea”, asegura.

En este sentido, recuerda que las puertas están abiertas para todos aquellos que quieran tomar parte, ya que “cuanta más gente tengamos, pues mucho mejor. Sería más fácil. Este año se está incorporando gente y hay una gran participación, pero bueno, nunca está de más tener manos de sobra”, comenta entre risas.

La comida

Una de las tareas de este grupo es gestionar, asimismo, las donaciones de alimentos que se hacen a lo largo del año, pero que, en Navidad, buscan ser un poco más específicas.

“A todos nos gusta sentirnos especiales en estas fechas, y cada uno tiene sus motivos, y la colaboración con, por ejemplo, el Pérez Sequeiros, donde se recoge comida, hace que no se noten tanto las diferencias. Ya es bastante complicado estar en una situación precaria, más cuando hay niños, que son los más vulnerables, así que intentamos, de alguna forma, paliar esas diferencias”. Y aquí es donde se abren las puertas a productos como las pastas o los turrones, algo más allá de lo no perecedero que “tiene un papel fundamental también. No son excluyentes para nada”, recuerda González.

Ubicados en Narón, este grupo recuerda que “recogemos y ofrecemos ayuda en toda la comarca”, y es que los kilómetros no les dan nada de miedo si se habla de recoger muebles o electrodomésticos para darles una segunda vida, o para llevar, como es el caso actual, el espíritu navideño a cualquier hogar, puesto que el CRS no entiende de diferencias.