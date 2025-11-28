Mi cuenta

Diario de Ferrol

Narón

Los jardines de San Xosé de Piñeiros vuelven a anunciar la Navidad en Narón

El Concello avanzó que el encendido de luces se llevará a cabo el próximo viernes día 5

Redacción
28/11/2025 13:48
Imagen de archivo de momento del encendido de luces en la localidad
Imagen de archivo de momento del encendido de luces en la localidad
Jorge Meis
Como ya es tradición, los jardines de San Xosé de Piñeiros serán el punto elegido para dar la bienvenida a la Navidad en Narón, con un encendido que tendrá lugar el próximo viernes día 5 a partir de las 18.30 horas.

La jornada contará, además, con la música de la mano de Cantos de Taberna y Cancións de Animación dos Centros Socioculturais de Narón, que debutaron el pasado 23 de noviembre con canción propia en el Día de Narón y que, en esta ocasión, basarán su repertorio en la tradición.

Este preludio, en el que los ritmos cobrarán toda la importancia, dará paso a un evento “que quere recuperar o espírito do Nadal máis cercano: o que se constrúe coa xente, cos máis cativos da casa e cos rituais que marcan cada ano o inicio destas datas”, explicaron desde la concejalía de Festas.

El programa

La edila responsable de esta área, Mar Gómez, dio a conocer que cuentan con un invitado especial para la ocasión. Papá Noel estará presente en la cita para recibir las cartas de los más pequeños y, asimismo, escuchar sus peticiones de cara a la mañana del día 25.

El momento más esperado de la tarde llegará a las 19.00 horas, momento en el que se enciendan el árbol de Navidad y el resto de la iluminación municipal, “tinguidas de cores e brillo para transformar o corazón de Piñeiros e todo Narón nunha postal festiva”, avanzaron desde el gobierno municipal. Con este acto se dará el pistoletazo de salida a la programación navideña en el municipio.

Y como no podía ser de otra forma, la jornada contará también con un momento gastronómico. Para despedir este encuentro, se repartirá chocolate caliente con churros entre los asistentes, con el objetivo de “convidar a familias e amizades a compartir un dos momentos entrañables destas semanas tan especiais”, remarcan desde el Ayuntamiento.

