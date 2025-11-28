Mi cuenta

Narón

El Concello inicia la campaña “Narón adestra en igualdade”, generando “espazos seguros”

Trabajarán con los clubs y entidades deportivas para conocer los protocolos y la detección de necesidades

Redacción
28/11/2025 20:19
Un momento de la presentación de la propuesta
Un momento de la presentación de la propuesta
CEDIDA
El Concello presentó “Narón adestra en igualdade”, una nueva campaña orientada a la sensibilización y la concienciación contra la violencia de género en el centro de las prácticas deportivas del municipio.

Con esta propuesta, como subrayó la alcaldesa de la localidad, pone al deporte en el foco “para que clubs e entidades conten con ferramentas claras que lles permitan identificar e frear comportamentos machistas e se convertan en aliados activos deste labor colectivo”.

Entre las iniciativas contempladas se incluye la difusión de videos y material informativos, que estarán complementados por actividades en redes sociales y una encuesta previa a los clubs para conocer los protocolos y la detección de necesidades.

En la presentación de la campaña estuvieron presentes la concejala de Igualdad, María Lorenzo, y el de Deportes, Ibán Santalla. Por su parte, la concejala quiso destacar que el trabajo previo es esencial para conocer las "necesidades reais". "Queremos saber que situacións atopan no día a día, dende comentarios fóra de lugar ata actitudes que non tocan", aseveró.

Desde el Ayuntamiento anima al tejido deportivo local a participar, pudiendo ofrecer, de esta forma, “un espazo seguro, igualitario e comprometido coa tolerancia cero”.

