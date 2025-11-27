Condena unánime del pleno a la situación de las trabajadoras del Centro Comunitario Pérez Sequeiros

Un instante de la sesión CEDIDA

La propuesta de aprobación del reglamento de Participación Cidadá de Narón fue el primer punto de debate en la sesión plenaria celebrada este jueves en el consistorio naronés. El Bloque Nacionalista Galego criticó el funcionamiento de los Consellos Territoriales, pidiendo un cambio de modelo a asambleas parroquiales que incluyan a todos los vecinos mayores de 16 años.

Desde la bancada del PP, sin embargo, se censuró la contratación, a su parecer “innecesaria” para llevar a cabo este servicio, alegando que la administración tiene recursos suficientes, cuestión que desde TEGA respondían preguntándose por qué “por a tirita antes da ferida”, puesto que lo que se llevaba a votación era el propio ejercicio, que se aprobó con los votos de los concejales de Marián Ferreiro.

En lo relativo a las mociones, la situación de A Solaina fue el primero de los temas llevado a debate. Presentado por el portavoz popular, Germán Castrillón, se habla de una “situación urxente” con “máis de 70 vivendas e garaxes afectados” por las obras de urbanización. Con el BNG a favor, “sorprendidos porque non haxa informes técnicos”, se criticó la “falta de compromiso do goberno local”, mientras que el PSdeG-PSOE calificaba los trabajos como una “chapuza”.

Por su parte, desde Terra Galega reconocieron que “non estamos de acordo cos acabados, pero si co concepto”, señalando una movilidad enfocada “nas persoas, concepto que non se acaba de entender”, señalaron, invitando al resto de grupos a no poner el foco en los vehículos.

Ámbito laboral

La situación de las trabajadoras del Centro Comunitario Manuela Pérez Sequeiro también se puso sobre la mesa. La portavoz nacionalista, Olaia Ledo, pedía perdón de antemano “por si me emociono” al presentar un punto en el que consideran que se ha fracasado “en coidar daqueles que coidan”.

Recordaron que el 45% de la plantilla está de baja, y que se trata de una “moción que non tiña que chegar a pleno, pero nos vimos obrigadas”. Por su parte, la concejala de Igualdade, María Lorenzo, aseguró que “está en trámite un expediente necesario para que o Concello actúe según as súas competencias”.

“Non imos eximir á DomusVi —concesionaria do servizo e que por parte de la bancada popular fue comparada con COSMA, ya que presenta un contrato ‘caducado dende fai 10 anos'—, pero tampouco ao Concello dun servizo público”, aseveró Ledo. La intervención urgente en las instalaciones contó con los votos favorables de toda la corporación.

El ámbito laboral continuó con la propuesta popular en “en defensa dos traballadores autónomos”, a lo que el concejal socialista, Jorge Ulla, contestó que las peticiones “trascenden as competencias deste concello”, cuestión que propició la oposición del grupo. También se sumó TEGA, que apuesta por, primero, establecer un “diálogo social”, al igual que el BNG.

Centros de enseñanza

Esta última agrupación ya anunciaba en las pasadas jornadas que se llevaría a debate la situación del IES Terra de Trasancos, hablando de “riscos por parte da tardanza” achacada a la Xunta de Galicia, pero, además, sumaban también al IES As Telleiras, también por cuestiones relacionadas con las deficiencias estructurales.

Ulla, por su parte, consideró que estas demandas “poderían ampliarse a todos os centros de Narón”, que sufren de una “discriminación”. Con votos en contra del PP, desde el gobierno local se acusó al grupo de Germán Castrillón de ir “en contra dos rapaces que sofren as problemáticas” derivadas de la situación actual de las tuberías, que provoca que los pequeños y pequeñas no puedan beber de los grifos.

Lucha contra el narcotráfico

El PSOE ofreció “lealtade e colaboración” de cara a establecer un plan municipal para luchar contra el narcotráfico, “unha declaración de principios moi necesaria”, apostilló Ledo, que recordó que esta lucha no es competencia de los Servizos Sociais del municipio. Votaron “si a moción e non a droga” desde el Partido Popular, que no solo pusieron el foco en Freixeiro, considerando necesario “reforzar a vixilancia municipal e establecer unha planificación clara”.

Desde TEGA condenaron la defensa socialista. Marián Ferreiro aseveró que “que me ofrezca colaboración despois do escoitado estes días é de dúbida. Fala de inacción, pero xa dimos conta do que se facía na Xunta Local de Seguridade”. Sin embargo, se mostraron abiertos al diálogo, asegurando que “si entre todos sumamos e o facemos dunha manera ordenada, pode ser que saia algo”. La propuesta se aprobó por unanimidad.

En relación a la iniciativa conjunta del TEGA y el BNG para solicitar la incorporación de inversiones de Diputación el próximo 2026, suscitó reacciones por parte del PSOE y del PP, calificando, estos últimos, la petición como “unha carta aos Reis Magos”. Achacan falta de planificación y falta de “seriedade”.

“Son necesidades para o noso concello, e é lóxico que as pidamos”, recalcó Ferreiro que, además, aseveró que “é de agradecer que exista o POS+, porque senón seguiríamos cun sistema caciquista”. Con la abstención del grupo de Germán Castrillón, la moción obtuvo luz verde.

Ríos y Camiño

Por último, los socialistas instaron al gobierno a realizar un estudio técnico exhaustivo para llevar a cabo un análisis sobre los márgenes del río en la zona del molino de As Aceas. El grupo habla de “peligrosidad”, recordando que el agua ya ha afectado a “vivendas da contorna”.

Los populares mostraron su apoyo, después de presentar una enmienda que afecta a la zona de Freixeiro, para evitar “situacións que todos coñecemos”. La propuesta contó con aprobación por unanimidad.

Asimismo, se ratificó la urgencia de la aprobación de una partida extraordinaria de 7.000 euros para el proyecto de mejora y puesta en valor del Camiño Inglés, que contó con la abstención de los populares –voto favorable de TEGA, BNG y PSOE–.