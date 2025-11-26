Narón lleva a sesión plenaria el transporte público tanto en la localidad como en la comarca

Imagen de archivo de un pleno celebrado en la localidad EC

La corporación de Narón se reu­nirá durante la tarde del jueves con motivo de la sesión plenaria del presente mes de noviembre que, entre sus puntos, contempla una declaración institucional de apoyo a la manifestación convocada para el día 30 por el Foro Cidadán polo Ferrocarril, una propuesta que, además de contar con el apoyo de más de 40 colectivos, el pasado octubre recibía el respaldo de la Mancomunidade, que reclama “un tren do século XXI para Ferrolterra, Eume e Ortegal”.

Además de esta cuestión, se llevarán a debate otras relacionadas con infraestructuras y servicios públicos, entre los que se encuentran la concesión del servicio del ciclo del agua y la prórroga del transporte metropolitano, así como la aprobación definitiva del reglamento de Participación Ciudadana, que se incluye en el Plan Normativo de 2026.

Cerca de 40 entidades apoyan las demandas del Foro Cidadán polo Ferrocarril, que se manifiesta el día 30 Más información

Los tres grupos de la oposición –Bloque Nacionalista Galego, Partido dos Socialistas de Galicia-PSOE y Partido Popular– han presentado mociones para esta sesión.

Los populares serán los primeros en intervenir, pidiendo una “solución urxente aos problemas derivados das obras de urbanización da rúa A Solaina”. El portavoz del grupo, Germán Castrillón, avanzó que viene motivada por la “grave situación que están viviendo los vecinos y vecinas de un edificio de la rúa Alexandre Bóveda” que, según explica, sufren inundaciones “como consecuencia de las obras de urbanización” ejecutadas en la zona.

Asegura, además, que esta problemática ha derivado en la aparición de ratas, lo que calificaron como “un serio problema de salubridad pública al que el Concello debe hacer frente”

También se posicionarán en el ámbito laboral, reclamando al Gobierno central “una reducción fiscal para los autónomos”. El grupo pedirá “el consenso para rechazar la política fiscal del ejecutivo de España, instando a este organismo a cumplir con los compromisos adquiridos con estos trabajadores en el año 2023”, aseveró Castrillón, que defiende que las medidas adoptadas suponen “un nuevo golpe al emprendimiento, al comercio local y a los profesionales que sostienen, cada mes, su actividad económica”.

En el caso de los socialistas, el concejal Jorge Ulla se mostraba tajante hace unos días con la actividad del campamento de Freixeiro, recordando que la localidad es conocida como “o supermercado da droga” en el norte de la península, cuestión que considera “inaceptable”. Es por ello que llevarán a votación la creación y puesta en marcha de un “Plan municipal fronte ao narcotráfico en Narón”.

El PSOE de Narón presentará en pleno un plan contra el narcotráfico Más información

Explicaron desde el partido que se trata de una propuesta con tres frentes de actuación diferenciados: urbanístico y de inspección territorial, social y de calidad de vida y, por último, medioambiental y de salubridad pública. Por último, urgen la necesidad de crear una Comisión Informativa específica, “para o seguimento, avaliación e desenvolvemento, a cal deberá reunirse con carácter semestral para render contas sobre as actuacións realizadas”.

Todo ello llega después de la última reunión de la Xunta Local de Seguridade, con presencia del subdelegado de Gobierno, Julio Abalde, donde el gobierno de TEGA aseguró que existe un proceso de colaboración con Cáritas Mondoñedo-Ferrol, propietaria de los terrenos, “para establecer liñas estratéxicas que permitan urbanísticamente avanzar no desaloxo”.

Narón toma medidas para desalojar el campamento de Freixeiro Más información

Asimismo, se tratará la actual situación de los márgenes en el entorno del molino de As Aceas.

Por último, desde el grupo nacionalista se presentará la “crise laboral e de xestión que hai no Centro Comunitario Manuela Pérez Sequeiros”. La portavoz del BNG, Olaia Ledo, asegura que este “espazo esencial” está en una situación “laboral totalmente insostible, con 8 persoas de baixa das 17 que alí traballan, atopándose 7 delas de baixa laboral por motivos relacionados co traballo”.

En este sentido, incide en que no es una cuestión reciente, sino que informamos “hai nove meses á alcaldesa nunha reunión que solicitamos como BNG; daquela as baixas eran tres, hoxe son case a metade do plantel”, cuestionando la actuación del ejecutivo local.

Consideran “preocupante que o concello pedira agora un informe da situación, nove meses despois de que o reclamaramos porque presentamos agora unha moción. De verdade as persoas que fan uso do centro e o cadro de persoal do Manuela precisan que cheguemos ata aquí para que se mova algo?”.

El BNG anuncia que llevará a pleno “as deficiencias” del IES Terra de Trasancos Más información

Presentarán, asimismo, una moción relativa a las “deficiencias estruturais” del IES Terra de Trasancos. En esta línea, la agrupación considera que se encuentra en un estado “vergoñento” y que puede llegar a ser “perigoso” por los desprendimientos causados por las goteras.