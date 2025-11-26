Mi cuenta

Diario de Ferrol

Narón

Gran participación en los Puntos Violetas en los centros escolares de Narón

El Concello refuerza con esta iniciativa su apuesta por la educación en igualdad

Redacción
26/11/2025 20:07
Un momento de la propuesta
Un momento de la propuesta
Concello
Los centros educativos de Narón continúan participando en las actividades con motivo del 25N mediante la campaña que acerca los Puntos Violeta.

Han tomado parte en esta propuesta de la concejalía de Igualdad el CPR Ayala, CPR As Telleiras, CPR Jorge Juan, CPI O Feal, IES Terra de Trasancos y CPR Santiago Apóstol y las propuestas estuvieron orientadas a concienciar y conectar con los más jóvenes de la localidad.

Entre las dinámicas destacan cuestiones como el análisis de situaciones reales, poniendo como ejemplo el control “frecuente entre as parellas novas”, dando, además, las herramientas para aprender a identificar distintos tipos de violencia.

Además de murales o talleres interactivos sobre redes sociales, también se pusieron en funcionamiento rutas señalizadas con puntos informativos realizados por el alumnado.

Entre las propuestas cabe destacar, además, los espacios seguros de conversación, donde se pudieron compartir dudas, experiencias y percepciones sobre cuestiones como la presión de grupo o la exposición en redes.

Participaron en la propuesta profesionales especializadas en igualdad y, al mismo tiempo, se adaptó la experiencia a cada etapa educativa con material educativo específico.

Desde la concejalía de María Lorenzo destacan la buena acogida que ha tenido el programa, poniendo en valor la importancia del mismo ya que “a violencia machista non comeza sempre cun golpe, senón con pequenos xestos que limitan a liberdade ou a privacidade, e iso pódese aprender a recoñecer desde moi novos”, haciendo hincapié en que, con iniciativas como la realizada, se refuerza el compromiso del gobierno de teca con la educación en igualdad, “consolidando o traballo iniciado en anos anteriores con Puntos Violeta en locais de ocio, formación a hostaleiros, comisións de festas, forzas de seguridade e equipos de Protección Civil".

