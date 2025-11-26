DAGA Ferrolterra celebra las IV Xornadas de Irmandade Abelleira este fin de semana en Narón

La propuesta cuenta con varias charlas y dos talleres CEDIDA

El 40 aniversario de la delegación local de la Asociación Galega de Apicultura, DAGA Ferrolterra, trae a Sedes, en colaboración con A.VV. Rosa dos Ventos, las IV Xornadas de Irmandade Abelleira, un programa de actividades abiertas al público y de carácter gratuito que comenzarán mañana y se prolongarán hasta el 6 de diciembre.

La cita de este viernes será a las 17.00 horas en el local de la entidad, en A Gándara. Se trata de un taller de elaboración de jabones artesanos de la mano de Rafael Díaz, quien usará la miel o el polen, entre otros elementos, para la creación de estos productos. Hora y media más tarde, él mismo ofrecerá la ponencia “Pasado, presente e futuro da apicultura galega”.

El sábado continuará la actividad con dos charlas. La primera, a las 10.00 horas, con el técnico de Apícola Cadineira, Miguel Villar, y la segunda, a las 11.30, con el veterinario de AGA, Joaquín Lozano.

La jornada del próximo mes se celebrará en el Centro Cívico Social de Sedes. En esta ocasión habrá otras dos conferencias y, a mediodía, se llevará a cabo una comida de confraternización –inscripciones hasta el día 2 en dagaferrol@hotmail.com–, que será la antesala del taller de elaboración de licores de apicultor, que contará con cuatro variedades.