Triple colisión en la carretera de Castilla que deja a dos mujeres heridas

Intervención de los bomberos de Narón en la colisión Cedida

Dos mujeres han resultado heridas este martes al producirse una triple colisión en la carretera de Castilla en el término municipal de Narón. Sucedió en torno a las 11.30 horas y el accidente requirió la presencia de los bomberos naroneses.

En concreto, traslada la Central de Emergencias del 112 Galicia, el choque se produjo en Xuvia, pareciendo al particular que daba la voz de alerta que únicamente había dos turismos implicados; sin embargo, fueron tres los coches que colisionaron a la altura del hospedaje La Casa de la Abuela.

Acudieron al punto, además de los profesionales del mencionado Speis de Narón, la Policía Local y Urxencias Sanitarias, que se encargaron de trasladar a las dos heridas a un centro hospitalario.

Por su parte, los agentes tuvieron que regular el tráfico en al zona, ya que se registraron retenciones, mientras que los bomberos se encargaron de despejar la calzada ejecutando labores de limpieza puesto que hubo daños materiales considerables en los vehículos.