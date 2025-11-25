Mi cuenta

Diario de Ferrol

Narón

“Regala sorrisos”, una campaña solidaria en Narón para ayudar a los Reyes Magos

El Centro de Recursos Solidarios impulsa, un año más, un recogida de juguetes y alimentos

Redacción
25/11/2025 20:19
Un momento de la presentación de la propuesta
Un momento de la presentación de la propuesta
Concello
El Concello de Narón y el Centro de Recursos Solidarios (CRS) comenzarán el 1 de diciembre con una recogida de juguetes y dulces que “busca garantir que todos os nenos e nenas do municipio poidan recibir un agasallo nas festas”

Hasta el día 19 se podrán depositar los enseres en la Biblioteca de O Alto, la Escola infantil municipal de A Gándara, Odeón y en las instalaciones de Navantia. Entre el 9 y el 22, en el Centro Comunitario Manuela Pérez Sequeiros y en las Casas da Mariña se hará la recogida de alimentos.

El Concello de Narón se prepara para las celebraciones de Navidad

 Desde el CRS remarcan la importancia de donar juguetes en buen estado, completos y que cumplan la normativa de seguridad. La entidad anima a la participación, resaltando que este pequeño gesto puede llegar a suponer que “cada neno ou nena recibirá dous xoguetes usados, un xoguete novo, un libro e un peluche”.

