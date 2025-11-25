“Regala sorrisos”, una campaña solidaria en Narón para ayudar a los Reyes Magos

Un momento de la presentación de la propuesta Concello

El Concello de Narón y el Centro de Recursos Solidarios (CRS) comenzarán el 1 de diciembre con una recogida de juguetes y dulces que “busca garantir que todos os nenos e nenas do municipio poidan recibir un agasallo nas festas”.

Hasta el día 19 se podrán depositar los enseres en la Biblioteca de O Alto, la Escola infantil municipal de A Gándara, Odeón y en las instalaciones de Navantia. Entre el 9 y el 22, en el Centro Comunitario Manuela Pérez Sequeiros y en las Casas da Mariña se hará la recogida de alimentos.

Desde el CRS remarcan la importancia de donar juguetes en buen estado, completos y que cumplan la normativa de seguridad. La entidad anima a la participación, resaltando que este pequeño gesto puede llegar a suponer que “cada neno ou nena recibirá dous xoguetes usados, un xoguete novo, un libro e un peluche”.