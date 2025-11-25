Mi cuenta

Diario de Ferrol

Narón

El Concello de Narón se prepara para las celebraciones de Navidad

Hosteleros y comerciantes se suman a las festividades con sorteos y promociones

Redacción
25/11/2025 20:19
Un instante del encendido de luces del año pasado
Un instante del encendido de luces del año pasado
Daniel Alexandre
El primero de diciembre dará comienzo la campaña Merca Nadal, la primera iniciativa de cara a las actividades anunciada para las fiestas, y que tiene como principal objetivo la dinamización del comercio local.

“O Nadal é unha oportunidade para apoiar o tecido local e para lembrar que detrás de cada compra hai persoas que manteñen abertas as portas dos nosos comercios durante todo o ano”, destacó la edila de Promoción Económica, Olga Ameneiro que, durante las pasadas jornadas, presentó esta iniciativa en compañía de la presidenta de la Asociación de comerciantes de Narón, Choly Díaz.

En esta nueva edición, la campaña se estructura en tres líneas diferenciadas: la promoción de las compras locales, el Certame de Decoración exterior y el programa gastronómico Datas Sabrosas.

En esta línea, la concejala quiso recordar que “o Concello aposta por un Nadal próximo, participativo e creativo, no que cada establecemento poida aportar o seu toque e no que a cidadanía teña un motivo máis para elixir Narón como lugar onde facer as súas compras e celebrar en familia”.

Las propuestas

Los comercios que se adhieran a la propuesta pondrán a disposición de los clientes papeletas que, selladas o acompañadas del ticket de compra, funcionarán como participaciones en un sorteo. Los afortunados podrán hacerse con una de las cuatro cestas disponibles o con uno de los tres vales de compra por valor de 1.000, 600 e 400 euros.

La decoración, por su parte, cobrará importancia en los negocios que tengan sede física en el municipio que, como requisito, deberán mostrar el cartel de la campaña y una ornamentación  adecuada, tanto interior como exterior. En este caso, los galardones serán cuatro: dos de 200 euros y otros tantos de la mitad.

Un momento de la presentación de la propuesta

“Regala sorrisos”, una campaña solidaria en Narón para ayudar a los Reyes Magos

Más información

En lo relativo a la gastronomía, la propuesta lleva como título “Datas sabrosas”. Este listado, que estará disponible a través de las propias redes sociales del Ayuntamiento, recopilará toda la oferta de cenas especiales, menús navideños y oferta para llevar a casa de la hostelería naronesa con motivo de la campaña navideña.

En conjunto, las tres iniciativas que conforman Merca Nadal funcionan como “un reforzo do compromiso cun modelo de consumo responsable e coa dinamización económica da cidade durante un dos períodos de maior actividade comercial do ano”, aseguró la concejala Olga Ameneiro.

