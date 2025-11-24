Un vehículo ardiendo moviliza a los bomberos de Narón

El estado del vehículo una vez finalizada la operación CEDIDA

Los bomberos de Narón acudieron durante la tarde del pasado domingo, entorno a las 19.40 horas, a la urbanización de O Couto después de que el Centro Integrado de Emergencias 112 Galicia pasara el aviso de un vehículo ardiendo.

Una vez en el lugar, los profesionales pudieron comprobar que el fuego había sido extinguido por el operario de grúa que se estaba llevando el citado coche. Tras la comprobación de la temperatura y "sin detectar puntos calientes", el cuerpo naronés, que contó con la colaboración de la Policía Local, dio la intervención por finalizada.