O Mariscador echa el cierre en A Gándara después de 45 años

El local busca un nuevo comprador

A última hora del domingo, Inmobiliaria AM Ferrol hacía público en sus redes sociales un vídeo en el que promocionaba un local en venta en la parroquia de A Gándara, en Narón. Se trata de un establecimiento de casi 800 metros cuadrados, envidiables vistas a la ría y 45 años de trabajo.

María Victoria García y su marido, José Carlos García, ponían a andar el bar O Mariscador en 1979 y hasta el 2011, ella se mantuvo a los mandos del negocio. En esa fecha cogía el relevo el hijo de ambos, José Carlos García García. Hoy, junto con su mujer en la cocina y otros dos compañeros en sala, forman la tripulación de este barco que, en estos momentos, está buscando un nuevo capitán.

Desde la gerencia del local aseguran que no van a cerrar la verja de forma inmediata, “sino que vamos a seguir trabajando hasta que llegue alguien que realmente quiera quedárselo. El cierre ya fue una cosa que nos planteamos después de un problema de salud, y lo hemos ido alargado. Ahora mismo somos conscientes de que no estamos sacando todo el potencial que podríamos”, asegura el matrimonio.

En este momento, con un precio de salida de 750.000 euros y situado en una zona de paso del Camiño Inglés, este establecimiento está buscando a alguien “que le dé la oportunidad que se merece, alguien sin prisa”. Lo que trasladan los comentarios de la publicación del portal inmobiliario es que se trata de un negocio “estupendo” o “toda una maravilla”, a lo que hay que sumar las más de 14.000 reproducciones que, en las primeras horas del vídeo en redes.

El inmueble

El local destaca por sus impresionantes características: cuenta con 788 metros cuadrados de superficie, dos aseos, grandes ventanales de aluminio con vistas a la ría y una cocina completamente equipada, lista para continuar operando sin interrupciones. Dispone, además, de dos amplias zonas de comedor, un almacén de 384 metros cuadrados, terraza exterior cubierta, áreas verdes que rodean el inmueble y un amplio espacio de aparcamiento.

La gerencia señala también la posibilidad de ampliación, un punto a tener en cuenta para quienes consideren desarrollar un proyecto hostelero de mayor envergadura. En un punto de continuo tránsito y que, como muestran los datos, no tiene previsión de dejar de crece.

El local se presenta como una oportunidad atractiva para emprendedores del sector hostelero que, además de unas instalaciones completas y una clientela más que fiel, O Mariscador se pone a la venta como un proyecto con historia, presente y potencial de futuro al que solo le falta encontrar una nueva tripulación para seguir siendo una parada obligatoria con vistas a la ría.