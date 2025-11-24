La edición XVI del Mercado de Segunda Man de Narón llega este fin de semana a Sedes
El Concello ya ha publicado la lista de admitidos y 41 de 70 plazas serán para vecinos del propio municipio
La parroquia de Sedes, en concreto el recinto ferial de O Trece, acogerá este domingo día 30 una nueva edición del Mercado de Segunda Man, una cita que, como avanzó la edila de Festas, Mar Gómez, viene marcada por la “alta demanda de participación e pola consolidación deste evento no calendario municipal”.
Para esta nueva convocatoria, el Concello ha recibido más de 100 solicitudes de participación, de las que 41 pertenecen a vecinos de la localidad. Estas tendrán prioridad sobre el resto para hacerse con una de las 70 plazas disponibles, que aplican restricciones con el objetivo de “garantir que o evento se manteña centrado na venda e intercambio de artigos usados”, aseguró la concejala.
En este sentido, valoró que “cada ano se suma máis xente interesada en darlle unha segunda vida a obxectos en bo estado”, y explicó que este nuevo criterio responde a la necesidad de “ordenar mellor o proceso e ofrecer máis transparencia. A experiencia está a resultar positiva e a cidadanía valórao de forma moi favorable”.
Las personas seleccionadas aún podrán ser notificadas hasta mañana miércoles por vía telefónica, pero el listado de admitidos ya está disponible para consulta en la sede electrónica municipal.
Alcanzando la decimosexta edición, la propuesta se reafirma “como unha das actividades máis agardadas da tempada, consolidando un espazo que combina intercambio, participación veciñal e dinamización do rural de Narón”.