Gran acogida del Día de Narón: 600 raciones de callos servidas y una canción propia para la localidad

Narón celebra su día grande en el pabellón Campo da Serra Daniel Alexandre

Las condiciones meteorológicas no fueron favorables en un día en que, a pesar de no ser tan frío, la lluvia amenazó constantemente. Previsores, desde el Concello anunciaron durante la tarde del sábado que las celebraciones del Día de Narón, durante esta tarde de domingo, se trasladaban al Campo da Serra. Y a pesar de que no las tenían todas consigo, los vecinos y vecinas volvieron a demostrar que, sin importar el tiempo, era momento de festejar.

Las puertas del pabellón se abrieron pasadas las 11.00 horas de la mañana, pero si algún curioso pasaba antes por la zona, podía ser testigo de cómo empezaban a prepararse, en torno a las 9.00, unas 600 raciones de callos que, sin duda, serían el gran reclamo de la jornada. Mientras los fogones aún estaban a pleno rendimiento, los pequeños y pequeñas fueron los primeros en poder disfrutar de esta festividad, puesto que el polideportivo se convirtió en el escenario perfecto para una sesión de juegos populares, propuesta que no cesó a medida que se iban sucediendo las actuaciones musicales, una opción que permitió un espacio de conciliación para aquellas familias que también tenían a alguien en las tablas.

No es de extrañar, por tanto, que esta parte del recinto contase con un gran número de adeptos que se quedó a las puertas de poder competir con un público que, tanto en gradas como en pista, se acercó para disfrutar de las actuaciones del grupo de gaitas de Alxibeira, que contó con más de 30 personas de todas las edades entre sus filas; las pandereteiras o las cantareiras de esta misma agrupación o las que conforman el grupo de baile tradicional del Padroado da Cultura, que se hicieron con los vítores de un público que, tanto en grada como en pista, demostró su entrega.

Con todo, la jornada tenía reservada una sorpresa que no se dejaría descubrir hasta bien entrada la comida. Mientras que la barra no daba abasto y la cola para hacerse con una ración de callos comenzaba a expandirse por los recovecos del pabellón, había quien ya se tenía entre sus manos el que fue tan codiciado manjar –servido, además, con bollos preñados– y tomó asiento para disfrutar de la actuación del grupo Cantos de Taberna.

Banda sonora original

“Vamos al (Manuela) Pérez Sequeiros a hacer nuestras actividades, canto o gimnasia”, explica Pilar, una de las integrantes del grupo. “Allí comenzamos a cantar juntos y, al principio, en el mes de marzo, éramos solo 10 o 12 personas. Ahora ya somos más de 20”, explica.

Este colectivo, que cumplirá un año a principios del mes de marzo del próximo 2026, actuó por primera vez en el Día de Narón y dejó el listón muy alto para las próximas convocatorias a las que “vamos a ir seguro”.

Integrantes de la agrupación Cantos de Taberna Daniel Alexandre

Eligieron este escenario para presentar todo un ‘single’ que lleva por título “Fermoso Narón” y que, a ritmo de vals, hace un recorrido por la localidad. Bajo la autoría de Manuel Montero, también miembro del grupo, la pieza está pensada “para ser de todos, de Cantos de Taberna” y que ayer, en cierta forma, perteneció a todos los vecinos y vecinas.

En esta línea, la edila de Festas del municipio, Mar Gómez, valoró el trabajo de la agrupación, señalando que estrenar canción propia durante esta festividad “senta marabillosamente. Cando a escoitamos por primeira vez quedamos abraiados”, confiesa, “e non dubidamos en traelos. Son os artistas principais da xornada” y, sin duda, encandilaron a los locales.

Pero estos no eran los únicos que estaban presentes. Feneses, nedenses o ferrolanos se dieron cita también en las instalaciones municipales de Narón, aprovechando para “disfrutar del ambiente y aprovechar una comida popular”, aseguró un matrimonio de la ciudad naval.

De hecho, este fue uno de los puntos más destacados por el Concello, quien quiso agradecer “unha participación que sempre foi boa”, independientemente de celebrarse en exteriores o interiores. A medida que iba avanzando la mañana, más gente se acercaba al Campo da Serra, donde los ritmos tradicionales se sucedieron hasta bien pasada la comida en una apuesta “pola nosa cultura, ben sexa nos magostos ou na esfolla, intentamos mantela viva para que os que veñan poidan coñecer por onde imos pasando”, explicó Gómez.

Un momento de la cita Daniel Alexandre

Asimismo, quiso poner en valor el papel de todos los técnicos y técnicas municipales. “Temos uns traballadores e traballadoras que fan posible todo isto”, remarcó la edila, que también agradeció el papel de Protección Civil. De hecho, este cuerpo de voluntarios se dividió en dos durante la jornada festiva y, mientras tres de ellos custodiaban el pabellón, “atentos a cualquier emergencia o imprevisto que pueda surgir”, otros 5 se encargaban de cubrir la andaina, una propuesta deportiva que recorrió Santa Icía, A Gándara, O Couto, Neda, Xuvia, Piñeiros y Freixeiro y que contó con la participación de cerca de 70 personas.

En total, 14 kilómetros que permitieron, como reconocía alguno de los integrantes del grupo, “conocer zonas que, a pesar de ser de Narón desde pequeño y salir a andar o correr prácticamente todos los días, no conocíamos y que realmente merecen la pena”, aseguraron. Es más, “tendría que haber más propuestas como esta”, comentó una pareja que, como muchos otros, acabó el recorrido de la mejor forma posible: con una degustación gastronómica.

Los festejos continuaron con la actuación del Dúo Veneguay, que sirvió, además de sobremesa, como cierre de actividad en el pabellón. Sin embargo, este no fue el fin de fiesta, sino que la actividad continuó en el Pazo da Cultura con el concierto de Uxía.

La artista también estaba de celebración a título personal, conmemorando una trayectoria de cuatro décadas en la música.

Un momento de la gira "Será por flores", de Uxía Daniel Alexandre

Tan solo un día después, Narón sigue celebrando la hospitalidad y la calidez que, a pesar del frío, hubo en Campo da Serra en una jornada que “permite facer familia e un sentimento naronés”, explicó el Concello